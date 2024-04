Luni, 29 Aprilie 2024 (17:30:05)

Deputatul PSD Gheorghe Șoldan și-a înregistrat oficial la Biroul Electoral candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, având susținerea totală a prim-vicepreședintelui PSD la nivel național, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Acesta a ținut să fie prezent luni după-amiază alături de Gheorghe Șoldan la depunerea candidaturii acestuia pentru șefia județului, precum și a listei de candidați PSD pentru funcțiile de consilier județean. De precizat că alături de Gheorghe Șoldan a fost prezentă o adevărată armată de susținători, de la președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, candidatul PSD pentru Primăria Suceava, Vasile Rîmbu, și candidatul social-democraților suceveni pentru Parlamentul European, Larisa Blanari, și până la candidații pentru Consiliul Județean, dar și pentru funcțiile de primar din mai multe localități ale județului. După ieșirea de la Biroul Electoral Județean, Gheorghe Șoldan a ținut să precizeze că au fost depuse peste 60.000 de semnături pentru candidatura sa și tot atâtea pentru susținerea listei de consilieri județeni.

„Astăzi mi-am depus candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, împreună cu echipa de consilieri județeni. Alături de noi este prim-vicepreședintele PSD, domnul ministru Sorin Grindeanu, căruia îi și mulțumim că este alături de noi să ne susțină și le mulțumesc și celorlalți lideri PSD prezenți aici alături de noi. Ne dorim efectiv să facem o schimbare. Ne dorim să punem la punct infrastructura din județul Suceava, să creăm locuri de muncă bine plătite, să trăim în județul Suceava cu mândrie, așa cum ar trebui. Ne dorim să aducem acasă tinerii care ne sunt plecați, să le creăm condiții propice tuturor să trăiască aici, în județul Suceava”, a spus Gheorghe Șoldan după depunerea candidaturii.

· Sorin Grindeanu este convins că deputatul Gheorghe Șoldan va deveni cel mai tânăr președinte de Consiliu Județean ales prin vot uninominal

La rândul său, ministrul Sorin Grindeanu s-a declarat convins de faptul că deputatul Gheorghe Șoldan va deveni cel mai tânăr președinte de Consiliu Județean ales prin vot uninominal. Sorin Grindeanu a precizat că a ținut neapărat să fie prezent la momentul depunerii candidaturii lui Gheorghe Șoldan pentru președinția județului Suceava, pentru a-l asigura de tot sprijinul său.

„L-am cunoscut pe George la finalul anului 2020 și din primele zile s-a făcut remarcat în Parlamentul României. Și s-a făcut remarcat într-un mod deosebit, fiind un foarte bun parlamentar. Și am promis că voi face tot ceea ce pot să îl ajut să aibă o carieră politică de succes”, a spus Grindeanu. El a declarat că primul pas important pentru Gheorghe Șoldan pentru o carieră politică de succes este câștigarea Consiliului Județean Suceava. ”Eu sunt convins că toată echipa, cu domnul președinte, cu domnii primari, cu toți consilierii, pe scurt cu o echipă, sunt convins că vom câștiga județul Suceava și sunt convins că George va deveni cel mai tânăr președinte de Consiliu Județean din țară. Trebuie să vezi dacă nu cumva ești cel mai tânăr președinte de Consiliu Județean ales uninominal vreodată în istorie. Pe liste s-ar putea să mai fi fost și alții, dar uninominal eu cred că ești acolo, dacă nu chiar primul”, a afirmat prim-vicepreședintele PSD. El a subliniat că deputatul Gheorghe Șoldan are dorința de a face bine pentru suceveni, pentru bucovineni. „Și eu știu că George și toată echipa vor face bine pentru Suceava. Succes, George!”, i-a transmis Sorin Grindeanu.

În același timp, liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că până în momentul de față echipa PSD în frunte cu Gheorghe Șoldan a participat la lansări de candidați și întâlniri cu cetățenii din peste 40% dintre localitățile județului, fiind foarte bine primită în fiecare dintre acestea. „Îi mulțumesc domnului ministru Sorin Grindeanu pentru că a răspuns invitației noastre de a fi lângă noi și să fie de bun augur pentru câștigarea alegerilor. Să știți că, cu ceva timp în urmă, împreună cu colegii noștri am hotărât ca deputatul George Șoldan să fie candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Suceava, pentru că a fost unul dintre cei care a știut să rezolve problemele județului în plenul Parlamentului în cadru legal”, a spus Ioan Stan. El a adăugat că este pe deplin convins că PSD va câștiga Consiliul Județean Suceava.

· Ministrul Grindeanu: „George Șoldan m-a tocat cu podul de la Milișăuți” și „a fost tot timpul conectat la proiectul autostrăzii A7”

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, că a dorit foarte mult să fie prezent la înregistrarea candidaturii deputatului Gheorghe Șoldan pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava și s-a simțit emoționat la Biroul Electoral. Grindeanu a afirmat că Șoldan este nu doar „un deputat la care țin foarte mult”, ci și prietenul său și că va face tot ce poate pentru a-l ajuta să câștige alegerile pentru președinția Consiliului Județean pentru că are convingerea că va fi un președinte bun.

„George cel bun” i-a spus ministrul Transporturilor colegului său de partid, pe care l-a calificat ca dinamic, extrem de implicat și determinat să finalizeze proiectele pe care și le asumă.

În acest sens, Sorin Grindeanu a dat ca exemplu consecvența și insistența cu care a urmărit refacerea podului de la Milișăuți și derularea proiectului de construcție a Autostrăzii Moldovei A7. „M-a tocat cu podul de la Milișăuți”, a spus ministrul, menționând că toți membrii cabinetului său îl cunosc pe deputatul Șoldan, având în vedere de câte ori a fost la minister pentru a face diligențe pentru urgentarea lucrărilor la pod. Potrivit ministrului, podul va fi finalizat la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie.

Aceeași stăruință a fost evidențiată și în cazul autostrăzii A7, Sorin Grindeanu exprimându-și convingerea că Gheorghe Șoldan are toate însușirile necesare pentru a câștiga alegerile: „Pe toate loturile [13 loturi] George a fost acolo, a fost și la ceremonia de semnare a contractelor. A ținut să fie tot timpul conectat la acest proiect și asta face un parlamentar bun. (…) George, de la speranță s-a transformat în certitudine. Sunt convins că va câștiga și va fi un foarte bun președinte”.

Pentru tronsonul autostrăzii A7 Pașcani – Suceava ministrul a estimat că licitația ar putea fi lansată în iunie, iar pentru Suceava- Siret, în luna august a acestui an. Potrivit lui Grindeanu, se lucrează pe toate cele 13 loturi care alcătuiesc A7, în lungime de aproape 440 de kilometri, de la Ploieşti până la Siret. Conform contractelor, pe 4 loturi trebuie să se termine lucrările până la finalul acestui an, iar pe celelalte 9 loturi, anul viitor. „A7 nu are culoare politică. Proiectele de acest tip trebuie să le privim dincolo de presiunile politice”, a subliniat ministrul.

Alte proiecte de infrastructură pentru județul Suceava menționate de ministrul Transporturilor au fost șoseaua de centură a orașului Gura Humorului, aflată în faza de pregătire a lansării licitației după ce Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici, și șoseaua de centură a municipiului Fălticeni, pentru care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intenționează să semneze un protocol cu administrația locală în baza căruia îi este delegată acesteia realizarea documentației tehnice. „Avem câteva zeci de protocoale de acest tip, ministerul doar va plăti la final”, a precizat Grindeanu.