Tabăra „Respiro” pentru copii cu autism și copii cu sindrom Down, ediția a XX-a

Luni, 29 Aprilie 2024 (10:16:06)

Tabăra „Respiro” dedicată copiilor cu autism, copiilor cu sindrom Down și părinților acestora, organizată de Asociaţia Teona Ariana Suceava, la Vama (La Brazi), în perioada 22-26 aprilie 2024, a ajuns la a XX-a ediție.

Din luna mai 2021, cele mai multe dintre taberele „Respiro” au fost dedicate copiilor cu tulburări din spectrul autist, sindrom Down și părinților lor, tabere unde copiii au avut parte de joacă, socializare, terapie, consiliere și relaxare, bucurie, alături de psihologi, părinți, voluntari. Fiecare tabără a fost unică.

„Respiro”, au declarat organizatorii, este „o cale de cunoaștere, o avalanșă de sensibilitate, o experiență de învățare, un buchet de emoții, empatie, un test de înțelegere și curaj, este bucurie și respect. Ai putea crede, uneori, că funcționăm în două universuri: al nostru și al lor - al celor plecați la drum, de mână cu autismul în familie. Este bulversant când te confrunți cu curajul, eficiența și iubirea acestor părinți cu copii aparte”.

Mamele copiilor cu autism și mamele copiilor cu sindrom Down își găsesc în aceste tabere alinare, îndrumare sau răspunsuri în dialog cu psihologii, cu medicii cu îndrumătorii spirituali sau cu nutriționiștii. Sunt mame care devin „umăr și model de putere pentru cele la început de drum în autism”.

Contează pentru ele că nu se mai simt singure, că pot fi înțelese, că pot fi ajutate să învețe să aibă încredere, să nu se învinovățească, să se iubească. Voluntarii care au lucrat cu aceste mame povestesc că ele „conștientizează că sunt într-o călătorie de transformare, în care vor învăța <să facă față> la comportamente și situații, cu ambiție, cu rezistență, răbdare și îngrijorare, cu blândețe”.

Organizatorii taberei „Respiro”, cu experiența celor 20 de ediții, au completat: „Copilul aparte de azi este adolescentul special de mâine și viitorul adult cu nevoi speciale. Iar părinții și-ar dori să-i fie continuu alături, să-i facă o lume mai bună, să-l ocrotească de tot ce-i rău. Cu aceste îngrijorări și frici trăiesc părinții copiilor speciali și efortul lor este fără sfârșit. Copilul aparte poate fi nonverbal, dar cu talent la desen. Poate avea abilități de orientare excelente, însă nu știe să se îmbrace singur sau nu vorbește cu alți copii sau reacționează atipic în public. Copilul aparte are nevoie de integrare, de dezvoltare, are sentimente, are anumite abilități și trebuie să aibă un loc în lumea noastră”.

· Voluntariat

În taberele „Respiro”, voluntarii sunt energia și bucuria tuturor copiilor, pentru că voluntarii creează jocuri potrivite pentru copii. Voluntarii sunt tineri entuziaști, dedicați, frumoși, parteneri de joacă, care experimentează trăiri deosebite și le transmit cu emoție și profunzime. Mulțumirile organizatorilor se îndreaptă către voluntarii Lucia Avatavului, Adelina Andreea Rotariu, Andreea Pînzari, Damaris Lavinia Bădeliță, Ionuț Gabriel Putină, Georgiana Adina Popa, Raul Iulian Găină, Roberta Manuela Ciurciun, Sînzîiana Elena Tanul, Paula Petruța Tolontan, Valentin Cantonas, Eudochia Pîțu – coordonator tabără.

Și voluntarii devin recunoscători pentru experiența de a cunoaște „copii speciali” și devin admirativi pentru „părinții eroi”. „E un câștig important pentru că fiecare voluntar din taberele Respiro va fi un model, acolo unde este activ: în familie, la școală, cu prietenii sau la muncă. Mulțumim sponsorilor care au făcut posibilă realizarea acestei tabere: Eurospeed SRL, Edcris COM SRL. Ne-au fost alături și le suntem recunoscători invitaților vorbitori: preot Vasile Gavra, pastor Eduart Tilihoi, psiholog Mihaela Maxim, psiholog Elena Agavriloai. Mulțumim voluntarilor Kineto&BFKT: Denisa Olariu, Nicoleta Mihaela Buraciuc, Andreea Bozan, Roxana Pîțu, Roxana Bolohan, Ursăciuc Marian Eusebiu, Paula Bianca Chiriloaea, Alexandra Andreea Agache, Larisa Ana Maria Bartaș. Nimic fără Dumnezeu!”, este mesajul organizatorilor.