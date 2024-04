Marţi, 16 Aprilie 2024 (14:32:59)

Un tânăr de numai 24 de ani, din satul Bănești, comuna Fântânele, a dispărut misterios în urmă cu mai bine de două săptămâni, iar familia îl caută disperată. Băiatul plecase din Londra spre Amsterdam, iar după ce a aterizat a anunțat că totul este bine. Se întâmpla pe data de 31 martie, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic despre el. Familia a apelat și la ajutorul Poliției Române, care l-a dat la capitolul ”persoane dispărute”, dar și pe toate rețelele de socializare.

Diana Pavăl, sora lui Andrei Constantin Iacob, a postat un mesaj sfâșietor, dar plin de speranțe, pe care îl redăm integral:

”Bună ziua! Îmi este foarte greu să vorbesc, dar dacă sunt persoane pe pagina mea care pot să mă ajute cu o distribuire către rețelele de socializare, grupuri din Londra, Amsterdam, rog din suflet să o facă. Iacob Andrei Constantin, fratele meu, are 24 de ani, este născut pe 2.05.1999, are 1,80, ochii căprui, ten deschis “alb”, păr șaten, fața ovală, sprâncene drepte, gură mijlocie, greutate 75 kg, se îmbrăca sport în general, nu are tatuaje. A plecat din data de 31 martie cu avionul din Londra spre Amsterdam la niște prieteni cunoscuți. Noi, familia, nu-i cunoaștem, și cred a fost o decizie luată de moment, când a aterizat în Amsterdam a anunțat sora, mama și fostul coleg de apartament din Londra că a ajuns cu bine și că așteaptă taxiul. De atunci nu a mai răspuns la numărul de telefon și nici pe whatsapp. Este un copil bun, nu are vicii rele, gânduri sinucigașe, nu prea avea prieteni, rog ca Domnul să lucreze prin fiecare dintre voi și să îl găsim sănătos și bine. Vă mulțumesc mult! Atașez nr meu de telefon: 0752811256”.