A primit 4 de „Da”

Eleva Sara Tîrnoveanu, de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, în vârstă de 9 ani, a impresionat cu vocea ei juriul și publicul de la ”Românii au Talent” – sezonul fenomen. Sara, îmbrăcată într-o rochie de prințesă, a interpretat piesa „Never Enough”, uimind cu vocea ei puternică și armonioasă întreaga audiență, ea fiind răsplătită cu aplauze îndelungi. Concurenta a primit 4 de „Da” și s-a calificat în etapa următoare.

Talentul, vocea, carisma, ambiția, perseverența și munca Sarei (elevă la secțiunea muzică - vioară)au făcut-o să adune până acum zeci de medalii și trofee la concursuri județene și naționale. Sara este sprijinită și încurajată în tot ceea ce face de familie, părinții (Lăcrămioara și NicolaeTîrnoveanu)fiindu-i alături și la emisiunea-concurs ”Românii au Talent”. De asemenea, Sara este susținută și de fratele ei Nicholas, în vârstă de 10 ani, elev al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, la secțiunea pictură.

„Vocea ta este miere, chiar și când ajunge la acute”

Sara vrea să devină cântăreață, iar aplauzele publicului, emoția pe care a văzut-o în ochii lor și aprecierile juriului pot să o ajute să-și atingă visul: „Există, în general, o tentație mare pentru copii să aleagă piesa pe care ai cântat-o, pentru a-și demonstra abilitățile vocale. Vreau doar să spun și că este riscantă alegerea, pentru că noi am auzit-o pe scenă (melodia) și, de multe ori, ea s-a dus într-o zonă în care se urlă la finalul ei. Dar nu a fost deloc cazul tău. Vocea ta este miere, chiar și când ajunge la acute. Nu am avut cum să nu fiu cucerit de prestația ta” a spus Andi Moisescu; „Este foarte frumos ca de la o vârstă atât de fragedă să îți găsești drumul în viață. Mergi în continuare pe muzică și vezi ce o să iasă!” (Dragoș): „Bravo, iubita noastră! Doamne, ce melodie frumoasă!” (Andra); „Sara, ești incredibilă. Ai o voce și o prezență senzațională. Ești foarte frumoasă! Ai venit și pregătită așa cum trebuie, iar vocea ta este îngerească! Bravo! Felicitări! Excelent!” (Bobonete).

„Sunt o fire ambițioasă, o luptătoare, și mereu vreau să fiu pe primul loc”

Eleva SaraTîrnoveanute emoționează, dar îți dă și putere. Este delicată, dar mereu în gardă. Frumoasă, cu o voce superbă, dar și cu o forță interioară și o ambiție de fier, dobândite datorită sportului pe are îl practică, arte marțiale - Qwan Ki Do (instructor Ovidiu Zegrea).

Sara este campioană națională la grupa ei de vârstă, la Qwan Ki Do (patru ani consecutiv) și campioană națională, doi ani la rând, la grupa ei, la lupte (Giao Dau).

Ea spune că vocea și darul de a cânta vin de la Dumnezeu, dar și de la mama ei, care are o voce frumoasă, are talent, și care a mai cântat muzică populară, dar nu pe scene mari. „Mama mă ajută foarte mult în evoluția mea. Este cel mai mare critic al meu și uneori mă mai scoate din pepeni, dar știu că are dreptate. Repetăm, acasă, împreună, câte trei, patru ore pe zi. Sunt o fire ambițioasă, o luptătoare, și mereu vreau să fiu pe primul loc. Îmi doresc să mă cunoască lumea, să fiu pe primul loc”, susține Sara, care reușește de fiecare dată să uimească și să-și facă mândri părinții.

Mama Sarei este studentă în anul IV-a la Facultatea de Medicină și Științe Biologice Suceava, specializarea Asistent Medical Generalist, iar tatăl ei este inginer silvic. Prof. Mihaela Gabriela Morar, de la Școala de Muzică „Romantic Art”, care se ocupă de pregătirea Sarei, susține că „micuța cântăreață este deja cunoscută pe plan național, în lumea concursurilor de muzică ușoară, făcându-se remarcată datorită calităților ei artistice, fiind considerată <un copil genial> de majoritatea juriilor din țară, performanțele ei vocale fiind mult peste așteptările vârstei de 9 ani”.