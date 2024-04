Marţi, 16 Aprilie 2024 (10:52:02)

Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”, eveniment devenit atracție turistică, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, de 18 ani, la Cetatea de Scaun a Sucevei, este nominalizat la „Destinația Anului”, ediția 2024, la categoria „Atracții cultural-educative”. Toți cei care iubesc Cetatea de Scaun a Suceveiși evenimentele care se organizează în acest loc sunt invitați să voteze: https://destinatiaanului.ro/destinatii/voteaza. Reprezentanții Muzeului Național al Bucovinei spun că votarea nu durează mai mult de 15 secunde: „votați cel puțin trei categorii (una, desigur, fiind „Atracții cultural-educative” - Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare”), mergeți la sfârșitul paginii și validați votul; apoi, mai aveți de făcut un pas: Confirmați votul pe mail; Pentru a finaliza votul, trebuie să validați adresa de email.

Iubiți Cetatea de Scaun a Suceveiși evenimentele care se organizează aici?Vă rugăm să ne votați!”.

Festivalul de Artă Medievală „Ştefan cel Mare” este cel mai mare Festival Medieval din România, cu peste 500 de artiști participanți. Zeci de trupe se întrec în mânuit spada, turniruri, ateliere de dansuri, prezentări de arme, întreceri cavalerești, demonstrații de forță și îndemânare, întreceri culinare. Din anul 2017, Festivalul de Artă Medievală de la Suceava a devenit internațional, datorită participării diverselor trupe din Serbia, Ucraina, Turcia, Ungaria, Slovacia, Bulgaria și Republica Moldova. O particularitate a Festivalului Medieval de la Suceava o constituie parada cu făclii a trupelor, care se desfășoară în prima seară a festivalului, artiștii deplasându-se, la lăsarea întunericului, pe arterele principale ale municipiului, fiind una dintre cele mai spectaculoase și mai mari parade de acest gen, pe un traseu de aproximativ 7 km. Spectacolele și reconstituirile istorice din cadrul programului se desfășoară în perimetrul Cetății de Scaun, dând o notă de originalitate evenimentului.

Festivalul de Artă Medievală de la Suceava înseamnă 4 zile legendare în Cetatea de Scaun a Sucevei, în care publicul este invitat să trăiască aievea perioada medievală, cu reconstituiri istorice, oșteni, domni, cavaleri, domniţe, teatru, dansuri, păsări de pradă, lupte cavalerești, turniruri cu cai, prezentări de arme, spectacole cu focuri, horoscop medieval, ghicitori, teatru pentru copii, saltimbanci, ateliere interactive cu invitaţi din ţară şi străinătate, oexperiență culturală unică! Menestrelii animă atmosfera, saltimbancii fac giumbușlucuri printre norodul participant, îndemnându-l să participe la tot ce se petrece și să intre în atmosfera de poveste. Programul cuprinde câteva zeci de spectacole zilnic (între 40 și 50/zi în anul 2023), publicul putând alege ceea ce îi place, fiecare moment fiind un spectacol de neratat. Spectacolele și reconstituirile istorice sunt susținute de câteva zeci de trupe participante (37 la ediția din 2023) din țară și din străinătate.

Programul este structurat în două părți, spun reprezentanții Muzeului Național al Bucovinei - Biroul Educație, Marketing și Comunicare: Spectacole dedicate copiilor: de la ora 10:00 dimineața până la ora 13:00: teatru de păpuși, ateliere de caligrafie, ateliere de dansuri, prezentări de arme, prezentare de veșminte și podoabe medievale, întreceri voinicești. Personaje magice îi provoacă să se joace ca în evul mediu. Spectacole și reconstituiri istorice dedicate publicului de toate vârstele: de la ora 15:00 până spre miezul nopții. „Este cel mai așteptat eveniment cultural, devenit atracție turistică națională și internațională, care are loc an de an în municipiul Suceava, din 2006 până în prezent, la jumătatea lunii august. Votați Festivalul de Artă Medievală <Ștefan cel Mare>,la <Destinația Anului>, ediția 2024, la categoria <Atracții cultural-educative>!”, a completat echipa de la Muzeul Național al Bucovinei.