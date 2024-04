Investiții infrastructură

”Vreau să subliniez argumentat, pe cifre, că la finalul primului mandat în orașul Salcea va fi turnat asfalt mai mult decât a asfaltat vechea administrație în două mandate și jumătate – 10 ani”, a declarat primarul Ezekiel Belțic

Una dintre prioritățile primului mandat al primarului orașului Salcea, Ezekiel Belțic, a fost legată de infrastructura rutieră, iar după 3 ani și jumătate de investiții în drumuri acesta se prezintă în fața locuitorilor din fiecare localitate cu realizări concrete.

În total, în cei 3 ani și jumătate, la Salcea s-au modernizat, prin turnarea a cel puțin un strat de asfalt, 19 kilometri de drumuri locale

Este vorba de multe foste străzi cu aspect de ulițe, care între timp au fost modernizate de la terasament și până la straturile de asfalt, deși unele din aceste lucrări au fost începute cu aproximativ 4 luni înaintea alegerilor locale precedente. Implicarea zilnică în infrastructura rutieră se vede pe drumurile din orașul Salcea.

În centralizarea realizată de primar, acesta are în vedere prezentarea lucrărilor realizate în mandatul său, respectiv: turnarea a cel puțin un strat de asfalt pe anumite străzi, iar pe altele s-au realizat lucrări complete, respectiv: pregătirea terasamentului, turnarea ambelor straturi de asfalt și realizarea sistemului de scurgere a apei de pe carosabil.

”De cum am preluat mandatul am început modernizarea de străzi, respectiv continuarea lucrărilor începute cu 4 luni înainte de alegerile din septembrie 2020 și nefinalizate până la data depunerii jurământului – 30.10.2020 și, foarte important, s-a continuat și procedura de licitație începută de vechea administrație cu aproximativ o lună înainte de alegeri, deși în contul Primăriei Salcea nu erau resursele financiare necesare finalizării lucrărilor de asfaltare începute și nici pentru lucrările ce erau scoase în licitație exact înainte de alegeri. În contul primăriei, în ziua depunerii jurământului, nu erau în total, de la toate capitolele bugetare, resursele financiare necesare nici pentru modernizarea completă a 3 km de drumuri (terasamente, asfalt, șanțuri), fără a lua în considerare necesitatea alocării de resurse financiare și pentru plata serviciului de salubrizare prestat, a iluminatului public stradal, a salariilor angajaților din aparatul de specialitate al primarului și al asistenților personali, plata indemnizațiilor aleșilor locali etc. În cei 3 ani și jumătate am realizat lucrări pentru modernizarea prin asfaltare a nu mai puțin de 27 de străzi din orașul Salcea, iar în următoarele luni, până la finalizarea primului mandat de primar, doresc să se modernizeze prin asfaltare cu cel puțin un strat de asfalt măcar alte 30 de străzi.

Pentru 23 de străzi sunt semnate contractele de execuție, urmând ca în următoarele săptămâni să fie semnate pentru încă cel puțin 7 străzi.

În calitate de primar al orașului Salcea m-am implicat în vederea asfaltării străzilor, dar vreau să subliniez faptul că până la asfaltarea propriu-zisă au trebuit parcurse mai multe etape ce implică timp și costuri, printre care: intabularea drumurilor, realizarea proiectelor, obținerea avizelor și autorizațiilor, aprobarea proiectelor de către Consiliul Local, realizarea procedurii de achiziție publică etc.”, a declarat Belțic, care a subliniat că în mandatul său au fost obținute pentru prima dată la Salcea fonduri nerambursabile de 7 milioane de lei, pentru asfaltări, prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Salignyˮ.

Primarul a prezentat situația asfaltărilor pe fiecare localitate în parte, din perioada 30.10.2020 – 12.04.2024

La Mereni (aprox. 1,7 km), pe străzile Petru Vodă și Zorilor s-a lucrat la terasament, primul strat de asfalt și rigola carosabilă, urmând finalizarea modernizării străzilor cu stratul II de asfalt anul acesta.

La Plopeni (aprox. 6,7 km), pe străzile Butnăreni, Școlii, s-a finalizat asfaltarea stratului II și realizarea sistemului de scurgere a apelor pluviale; pe străzile: Viitorului, Văleni și Prunului, s-a lucrat la terasament, primul strat de asfalt și stratul II, iar pe strada Văleni au fost realizate și șanțurile pentru preluarea apei de pe carosabil. Pe străzile Palagheni și Păieni lucrările sunt la nivelul de strat I de asfalt și rigole carosabile, după ce a fost pregătit terasamentul, cu excepția zonei unde a fost realizat un zid de protecție.

La Salcea (aprox. 5,2 km),s-a turnat stratul II de asfalt și s-a realizat sistemul de scurgere a apei pluviale pe străzile Aurel Stanciu, Rezervorului, Bisericii și Revoluției, în timp ce terasamentul și turnarea stratului I de asfalt s-au realizat pe strada Vișinilor și pe o porțiune de pe strada Cabanei. În perioada menționată s-a turnat un nou strat de asfalt pe o porțiune de pe străzile Cabanei și Prieteniei.De asemenea, strada Viitorului din Salcea a fost complet refăcută (terasament, stratul I și stratul II de asfalt) pe o lungime de aproximativ 800 ml.

La Văratec (aprox. 2,5 km), s-au turnat, pe lângă pregătirea terasamentului, primul strat de asfaltși stratul final de asfalt pe străzile Petru Rareș, Florilor, Cooperativei, Costache Iacob și Bisericii, în timp ce pe strada Mihai Viteazul s-a turnat stratul I de asfalt și urmează cel final, precum și realizarea sistemului de preluare a apei de pe drum prin amenajarea de rigole carosabile.

În fine, la Prelipca (aprox. 3,3 km), s-a finalizat asfaltarea străzii Mandache Leocov prin turnarea stratului II de asfalt, s-a realizat terasamentul, turnat primul și al doilea strat de asfalt pe strada Grădinarilor, și sunt la nivel de strat I de asfalt străzile Gării și Ștefan cel Mare, cu excepția unei porțiuni unde trebuie amenajat noul pod și pregătit terasamentul de la intersecția străzii Gării cu strada Ștefan cel Mare.

”Vreau să subliniez argumentat, pe cifre, că la finalul primului mandat în orașul Salcea va fi turnat asfalt mai mult decât a turnat vechea administrație în două mandate și jumătate, iar lucrările începute șinefinalizate vor fi terminate anul acesta cu ajutorul lui Dumnezeuˮ, a mai transmis primarul din Salcea

În săptămânile următoare, lucrări intense de asfaltare la Salcea

La data prezentă se lucrează la realizarea terasamentului în vederea turnării primului strat de asfalt pe strada Șerpuită din localitatea Salcea și pe străzile Pepinierii și Ion Creangă din localitatea Văratec. În perioada imediat următoare, vor începe lucrările aferente pentru asfaltare și pe străzile: Adunării, Leontenilor, Liliacului, Simetriei, Teilor din localitatea Salcea și pe străzile 1 Decembrie, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Morii, Petru Mușat, Scurtă, Sfântul Andrei, Viitorului și Zorilor din localitatea Văratec.

De precizat că aceste lucrări ce se vor realiza anul acesta și vor fi decontate prin fonduri nerambursabile de la Ministerul Dezvoltării, lucrări pentru care este semnat contractul de execuție.

Din bugetul local, în perioada următoare vor continua lucrările începute pe anumite străzile: Gării și Ștefan cel Mare din satul Prelipca; Mihai Viteazul din localitatea Văratec; Cabanei și Vișinilor din localitatea Salcea; Palagheni și Păieni din localitatea Plopeni; Zorilor și Petru Vodă din localitatea Mereni, prin ridicarea la cotă și/sau înlocuirea capacelor de canalizare și turnarea stratului II de asfalt, urmând a începe lucrările la terasament și de asfaltare și pe străzile: Tineretului, Trandafirilor, Popii din localitatea Plopeni; străzile Nouă, Grigore Alucăi, Prietenilor și diferența străzii Viitorului din localitatea Salcea. Important de subliniat este că aceste investiții sunt aprobate de Consiliul Local și sunt încheiate contractele cu firmele ce le vor realiza.

Primarul își ia angajamentul că înainte de finalizarea mandatului II vor fi asfaltate toate străzile din orașul Salcea, ”cu ajutorul lui Dumnezeu și susținerea locuitorilor”

În acest an, până la sfârșitul primului mandat, primarul a confirmat că întreprinde demersurile necesare ca să înceapă lucrările de asfaltare pe aproximativ 3,2 km, respectiv pe străzile: Baladei din localitatea Mereni; Dobroaia Nouă și Păcii din localitatea Plopeni; Dreaptă din localitatea Salcea; Unirii din localitatea Văratec; Luncușoarei și 22 Decembrie (din fața parcului) din satul Prelipca.

Aceste lucrări se vor realiza din bugetul propriu al orașului Salcea, fiind eliberate Certificatele de urbanism în vederea realizării documentației. Ulterior realizării acesteia și aprobării documentației de Consiliul Local vor fi semnate contractele de execuție după parcurgerea procedurii de achiziție publică.

Orașul Salcea are depusă și o cerere de finanțare pentru modernizarea străzilor din localitatea Plopeni (3,9 km) și din satul Prelipca (2,8 km), prin fonduri nerambursabile asigurate prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Salignyˮ, fiind incluse următoarele străzi: Amurgului, Bisericii, Cimitirului, Cireșului, Narciselor, Olarului, Păduricii, Vișiniilor din localitatea Plopeni; și străzile: Amurgului, Cuza Vodă, Dimitrie Cantemir, Mandachi Bilius, Mihai Viteazul, Nicolae Bălcescu, Nicolae Iorga, Primăverii din satul Prelipca. Cel târziu luna viitoare va fi aprobat proiectul în ședință de consiliu local, urmând ca ulterior să fie scos în licitație în vederea stabilirii firmei ce va executa lucrările, dorindu-se ca măcar primul strat de asfalt să fie turnat anul acesta pe toate străzile amintite.

Un alt proiect important ce va fi supus spre aprobare Consiliului Local în perioada următoare de către primarul orașului Salcea în vederea realizării acestuia prin fonduri europene nerambursabile presupune repararea și turnarea unui nou strat de asfalt pe strada Păcii din localitatea Salcea și pe strada 22 Decembrie din satul Prelipca, întrucât pe anumite porțiuni acesta prezintă degradări semnificative. Proiectul va include și realizarea de trotuare pietonale, piste de biciclete, executarea unui sistem de preluare a apei pluviale prin rigole carosabile și refacerea accesului la proprietățile private.

,,Cu ajutorul lui Dumnezeu am realizat lucrări la infrastructura rutieră a orașului Salcea și voi lucra în perioada următoare pentru asfaltarea tuturor străzilor din orașul Salcea, inclusiv a drumurilor ce au fost private, iar la data prezentă sunt publice, după introducerea în prealabil a rețelei de apă și de canalizare. Dacă până în anul 2020 se asfalta doar în anul electoral, eu am demonstrat prin fapte că anual am asfaltat kilometri de drumuri în beneficiul locuitorilor orașului Salcea. Dorința mea este ca înainte de finalizarea mandatului doi de primar al orașului Salcea, pe care îl voi obține cu voia lui Dumnezeu și votul alegătorilor din Salcea, toate străzile din oraș să fie asfaltate integral și realizate sisteme de scurgere a apelor pluviale. În acest sens, toate străzile ce nu sunt asfaltate și nu au fost amintite în prezentul articol vor fi incluse în proiectul Modernizare străzi în orașul Salcea – etapa III, proiect ce va fi realizat și scos în licitație anul acesta. Totodată, vă informez că se lucrează la documentația necesară pentru montarea de limitatoare de viteză pe toate străzile asfaltate și amenajarea drumurilor agricole de pe raza întregului UAT prin fonduri nerambursabile. În zilele următoare se vor pietrui toate drumurile din intravilanul orașului ce necesită pietruire, drumuri ce nu vor fi asfaltate în săptămânile viitoare”, și-a luat angajamentul Ezekiel Belțic.

Primarul a garantat că a notificat executanții de branșamente, racorduri la rețeaua de apă, canalizare, gaz metan și iluminat să asfalteze zonele unde au avut intervenții, precum și constructorii să remedieze deficienţele constatate pe anumite drumuri ce se află în garanție.

Ezekiel Belțic susține realizarea rutei alternative prin zona CET-ului, a drumului de legătură dintre Suceava și Aeroportul ”Ștefan cel Mare”

În vederea fluidizării traficului de pe raza orașului Salcea, respectiv a traficului din ce în ce mai aglomerat de pe DN 29, primarul se implică în vederea realizării unor rute alternative, respectiv realizarea de către Primăria Municipiului Suceava a drumului din zona CET-ului și realizarea de către Consiliul Județean Suceava a unui nou drum ce va face legătura dintre cartierul Burdujeni și Aeroportul Internațional ,,Ștefan cel Mareˮ Suceava.

Primarul a afirmat: ,,Susțin și mă implic, având în vedere și memoriul semnat de aproximativ 500 de persoane din orașul Salcea, în realizarea unui drum public modernizat pe toată lungimea acestuia prin asfaltarea celui din zona fostului CET, cu condiția ca traficul greu să nu fie deviat pe strada Văleni din localitatea Plopeni – ieșirea la stația de alimentare carburant sau pe strada Păcii din localitatea Salcea – drumul ce face legătura cu satul Prelipca/Gara Văratec, întrucât drumurile nu sunt proiectate și executate să reziste la tonaj ridicat, iar casele proprietarilor nu trebuie să fie distruse de camioanele care circulă zilnic încărcate cu balastru sau cu alte materiale. În calitate de primar, voi propune Consiliului Local ca drumul ce va fi realizat de municipiul Suceava să aibă continuitate și să fie realizat de la intersecția cu <drumul Prelipcii> de către orașul Salcea prin fața Gării Văratec, până la intersecția cu drumul județean 290. Totodată, în vederea fluidizării traficului susțin amenajarea a unei noi benzi, pe o lungime de aproximativ 300 de metrii,pe fiecare sens de mers, la intersecția DN 29 cu DJ 290A, și a unui sens giratoriu la intersecția DN 29 cu DJ 290.ˮ

În final, primarul orașului Salcea, Ezekiel Belțic, a conchis: ,,Cu ajutorul lui Dumnezeu, implicarea aparatului de specialitate, acordul consilierilor și munca reprezentaților constructorilor, am reușit să creăm condiții normale pe drumurile publice, iar lucrările la infrastructura orașului Salcea vor continua în perioada următoare. Sunt conștient că vor fi persoane care vor dori ca în perioada aceasta să dezinformeze cetățenii orașului Salcea prin prezentarea unor informații eronate referitoare la implementarea proiectelor de infrastructură rutieră, însă eu aleg să nu răspund la provocări și minciună, alegând să vă prezint concret realizările și proiectele viitoare, iar dumneavoastră, pe data de 9 iunie 2024, să votați în cunoștință de cauză pentru binele comunității noastre. Cu ajutorul lui Dumnezeu și susținerea dumneavoastră mă voi implica în continuare în modernizarea infrastructurii rutiere prin fonduri de la bugetul local sau din alte surse de finanțare”.