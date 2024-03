Marţi, 26 Martie 2024 (14:15:07)

Cea mai mare rată de admitere la facultate, la nivel național, a absolvenților de licee tehnologice o are Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, a declarat marți directorul școlii, prof. Demis Maranda, în cadrul emisiunii ”Prima Oră” de la televiziunea Intermedia.

Directorul Maranda a arătat că dintre 62 de absolvenți ai celor două clase a XII-a din anul școlar trecut, 45 au fost admiși la facultăți din Suceava, Iași, București, Cluj, Sibiu și Constanța. Opt dintre absolvenți au plecat în străinătate, doi anunțându-și intenția de a continua studiile acolo. O absolventă urmează o școală postliceală sanitară, altul s-a înscris la cursuri de electrician, 6 s-au angajat la firme și instituții din județ și doar unul este în evidențe ca șomer.

Dintre cei 36 de absolvenți ai clasei a XII-a A, specializarea filologie, 29 sunt studenți: 21 la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, trei la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unul la Universitatea Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, unul la Universitatea din București, unul la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și unul la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București.

Dintre absolvenții clasei a XII-a B specializarea științe ale naturii, sunt 16 studenți: cinci la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, patru la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, trei la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, unul la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, unul la Universitatea „Ovidius” din Constanța, unul la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași și unul la Universitatea „Transilvania” din Brașov.

Prof. Maranda a subliniat și performanța la examenul de bacalaureat de anul trecut: rata de promovare de 88% și 10 note de 10 la examenul de bacalaureat 2023. De asemenea, la evaluarea națională, 96% dintre copii au luat note peste 5. Pentru orice unitate școlară astfel de rezultate sunt remarcabile, cu atât mai mult pentru un liceu tehnologic și sunt posibile, spune directorul liceului, printr-o „muncă asiduă a echipei formate din profesori, părinți, elevi și autorități locale. „Directorul nu este șeful liceului, nu stă pe scaun și dă comenzi, ci este în slujba elevilor și a părinților și colaborează cu colegii profesori. (...) Și anul trecut și acum doi ani am fost cu elevii la examenul de bacalaureat, am stat la ușa liceelor unde au fost centrele de examinare, i-am așteptat, am plâns și ne-am bucurat împreună. La înscrierea la facultate, cu ajutorul domnului primar i-am dus cu microbuzul de la primărie la înscriere, la înmatriculare. Unii intraseră pe primele locuri la mai multe facultăți și au venit să ne sfătuim, să vedem ce li se potrivește cel mai bine. 80% dintre ei frecventează acum instituții de învățământ superior și în următorii ani poate unii dintre ei îmi vor fi colegi”, a declarat directorul Demis Maranda, care consideră că „o societate sănătoasă nu se construiește fără o educație sănătoasă”.

Acesta afirmă că elevii de la școlile din zonă se îndreaptă cu preponderență către liceul din Liteni pentru că părinții apreciază că învățământul de aici este de calitate și dotările pentru desfășurarea activității didactice sunt pe măsura așteptărilor copiilor și familiilor lor.

„Noi nu scăpăm nicio axă, nicio finanțare, pentru că asta dă performanță. Avem o colaborare extraordinară cu primăria și am investit foarte mult în infrastructura școlară și în dotări”, explică Demis Maranda.

Toate școlile arondate liceului sunt reabilitate și digitalizate. Printr-un proiect cu finanțare europeană în valoare de un milion de euro liceul a fost dotat cu table inteligente, videoproiectoare, tablete cu abonament pentru fiecare copil, laptop-uri pentru profesori, wireless disponibil gratuit în fiecare școală. Cadrelor didactice li se decontează naveta și sunt plătite pentru orele suplimentare, mai spune directorul, iar liceul derulează proiecte precum Rose, este Școală europeană și Școală eTwinning. În acest an școlar au fost autorizate prin ARACIP programul prelungit pentru preșcolari și învățământul dual și au fost evaluate cele cinci niveluri existente în liceu: preșcolar, primar, gimnazial, tehnic și liceal.

Demis Maranda a evidențiat rolul colaborării cu administrația locală, cu primăria și consiliul local, în dezvoltarea infrastructurii: „Dacă directorul de școală nu are o relație bună cu primarul, nu funcționează absolut nimic, pentru că totul se învârte în jurul banilor”.

Comunitatea liceului din Liteni este formată din aproximativ 100 de profesori și personal nedidactic, aproape 1200 de copii și circa 2.000 de părinți. „Când copiii și profesorii vin cu zâmbetul pe buze la școală, înseamnă că este o atmosferă propice studiului și educației”, crede directorul liceului, Demis Maranda.