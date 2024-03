Proiecte numeroase

Peste 75% din bugetul orașului Broșteni merge pe lucrările de investiții, ceea ce reprezintă un adevărat record.

Din bugetul de 56 de milioane de lei (11,2 milioane de euro), cei mai mulți bani vor merge la lucrări pentru comunitate. Acest mod de lucru a fost implementat de primarul Alexandru Hurjui, care a avut sprijin și din partea echipei din primărie, iar în unele situații și din partea consilierilor locali.

Deoarece consideră că doar în acest fel Broșteniul poate fi repus pe harta localităților care merită date ca exemplu, Alexandru Hurjui și-a propus ca și în următorii patru ani să acționeze de aceeași manieră, mai ales că numărul proiectelor aflate în derulare este unul semnificativ.

Totuși, nu trebuie uitate și lucrările de zeci de milioane de lei (milioane de euro) care au fost deja implementate.

”Un proiect esențial, inițiat de fosta administrație locală și demarat în 2021, a fost finalizat cu succes - modernizarea DJ 174 Neagra - Broșteni (un proiect de 9.900.000 de lei - aproape 2 milioane de euro). Orașul a beneficiat, după mulți ani, de primii kilometri de asfalt. În cadrul acestui proiect, am asfaltat 5 km de drum, am amenajat peste 180 de podețe, am construit gabioane, ziduri de sprijin, șanțuri și rigole, dar și parapete de protecție.

Lucrările de modernizare și asfaltare ale drumurilor sunt extrem de necesare și, din păcate, extrem de costisitoare pentru bugetul nostru. Ne-am dori cu toții să avem drumuri <ca în palmă>, însă aceste investiții sunt cu mult peste ceea ce ne permitem, ca și comunitate, să susținem”, a arătat Alexandru Hurjui.

Lucrările prin Programul Național ”Anghel Saligny” vor aduce încă 27 de kilometri de asfalt

Un proiect extrem de important este cel de modernizare a drumurilor locale prin Programul ”Anghel Saligny”. În prima etapă, care va începe în curând, se vor moderniza 14 km de drum, iar în a doua etapă, diferența de 13 km.

Primul proiect, “Reabilitare, modernizare și extindere sistem de canalizare și stație de epurare în oraș Broșteni”, în valoare de 11.200.000 de lei (peste 2,2 milioane de euro), a inclus amenajarea a 15 km de rețea de canalizare și a unei stații de epurare moderne.

Cel de-al doilea proiect a vizat “Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă în orașul Broșteni”, având o valoare de 9.050.000 de lei (peste 1,8 milioane de euro), la care se adaugă 750.000 de lei din bugetul local, reprezentând extinderea rețelei cu 2.650 m.

După finalizarea acestui proiect, Broșteniul are peste 40 de km de rețea de apă, 4 stații de captare, o stație de pompare și un punct de depozitare.

În prezent, 55% din populația orașului Broșteni beneficiază de canalizare, iar peste 95% are acces la rețeaua de apă potabilă.

Cinci școli și grădinițe reabilitate, urmează Liceul Tehnologic ”Nicolai Nanu”

Lucrurile s-au mișcat și în domeniul educațional, unde au fost reabilitate cinci școli și grădinițe în Broșteni, Dârmoxa și Cotârgași, iar corpurile A și B ale Liceului Tehnologic “Nicolai Nanu” urmează să intre în modernizare în cel mai scurt timp. Toate școlile au fost dotate cu echipamente digitale și urmează să fie instalat și mobilier modern.

”În ultimii trei ani am investit peste 10.000.000 de lei (2 milioane de euro) în sistemul educațional din Broșteni și localitățile componente și avem în implementare proiecte semnate și finanțate în valoare de 8.500.000 de lei (1,7 milioane de euro).

Pentru că utilitățile sunt esențiale pentru dezvoltarea unei comunități, am reușit să obținem două finanțări în valoare totală de 6.000.000 de lei, destinate modernizării și extinderii rețelei de iluminat public. Aceste lucrări se află în prezent în faza de licitație și vor începe în scurt timp”, a mai arătat Alexandru Hurjui.

”Voi rămâne un primar devotat”

Alexandru Hurjui le-a adresat o scrisoare deschisă locuitorilor orașului Broșteni, în care a enumerat ceea ce s-a făcut în ultimii patru ani, dar a dorit să aducă și mulțumiri celor fără ajutorul cărora lucrurile nu s-ar fi urnit din loc.

”Vreau să-mi exprim pe această cale recunoștința mea profundă față de consilierii locali, colegii din primărie și din instituțiile subordonate pentru efortul și dedicarea lor în slujba comunității. Suntem cu toții martori la provocările pe care le presupune gestionarea administrației locale, iar colaborarea noastră a fost cheia succesului în depășirea acestor obstacole.

Mulțumesc fiecărui membru al echipei pentru implicare. Eforturile noastre comune au adus rezultate notabile, iar orașul a cunoscut îmbunătățiri semnificative în infrastructură, educație, sănătate și mediu. Sunteți o echipă excepțională, iar rezultatele obținute până acum sunt meritul fiecăruia dintre voi. Sunt onorat să fac parte dintr-o echipă atât de dedicată și să avem ocazia să facem schimbări pozitive împreună.

Vreau să adresez, de asemenea, sincere mulțumiri Consiliului Județean Suceava, prefecturii și instituțiilor centrale pentru sprijinul neîncetat și încrederea acordată în demersurile mele. Apreciez profund parteneriatul solid pe care l-am dezvoltat, sunt recunoscător pentru faptul că am avut întotdeauna ușa deschisă pentru dialog și colaborare și pentru că ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, am găsit sprijin și disponibilitate în găsirea de soluții”, a spus Alexandru Hurjui.

Primarul din Broșteni a mulțumit și cetățenilor și le cere să îi fie alături și următorii patru ani pentru a finaliza măcar o parte din obiectivele pe care și le-a stabilit, dar și altele care vor apărea pe parcurs.