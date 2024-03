Marţi, 26 Martie 2024 (15:04:51)

Candidatul PSD pentru Primăria Vatra Dornei, Gheorghe Apetrii, a declarat că dorința lui și a echipei PSD pentru Consiliul Local nu este doar de a câștiga alegerile de pe 9 iunie, „ci să construim un viitor mai bun pentru Vatra Dornei și întreaga zonă”. Gheorghe Apetrii i-a asigurat pe cetățenii din Vatra Dornei că întreaga sa experiență de viață, în afaceri și în administrație o va pune în folosul comunității dornene. „Se spune adesea că drumul către succes începe acolo unde munca înlocuiește visurile. Sunt născut într-o familie modestă, am fost obișnuit cu sacrificiul și munca asiduă și am învățat de la cei dragi că succesul se clădește treaptă cu treaptă, cu încredere și hotărâre. Copilăria mea a fost marcată de momente simple, dar cu o mare valoare simbolică, învățându-mă astfel valoarea lucrurilor mărunte și importanța solidarității în familie și apoi în echipă. Aceste lecții de viață m-au pregătit pentru drumul sănătos pe care l-am urmat în dezvoltarea mea profesională. De la ucenic, mecanic, maistru, până la director de firmă, am străbătut fiecare etapă cu responsabilitate și ambiție, știind că doar astfel poți crește frumos și sănătos. De-a lungul anilor, munca mea s-a împletit cu dorința de a construi și de a uni, transformând o mică afacere într-o echipă de succes. Am învățat să nu fiu niciodată singur în această călătorie, să-i implic pe ceilalți și să valorific fiecare resursă în beneficiul tuturor”, a transmis Apetrii.

El a adăugat că atunci când a decis să se implice în politică a făcut-o cu toată convingerea că schimbarea este posibilă doar prin unitate și colaborare. Gheorghe Apetrii a subliniat că parteneriatul cu PSD a fost o alegere naturală pentru el, „știind că doar într-o echipă puternică putem realiza lucruri mari”. ”Nu am fost niciodată adeptul individualismului sau al acțiunilor solitare; cred cu tărie că forța unei echipe unite poate depăși orice obstacol. În campania electorală care va urma și în proiectul meu pentru Vatra Dornei, mă voi baza pe o echipă solidă, alcătuită din oameni dedicați și profesioniști în domeniile lor de expertiză. Nu căutăm doar să încropim o <listă de nume>, să ieșim cât mai rapid public cu ea, ci ne dorim să construim o comunitate de oameni cu viziuni similare și angajament comun. Fiecare membru al echipei noastre este ales cu atenție, având în vedere nu doar competențele profesionale, ci și valorile și devotamentul față de dezvoltarea comunității noastre”, a precizat candidatul PSD pentru Primăria Vatra Dornei.

El a arătat că nu îl interesează să câștige o așa-zisă competiție de imagine, ci mai degrabă să aibă alături oameni care să aducă soluții reale pentru problemele comunității dornene. „Prin urmare, fiecare membru al echipei mele cu care voi ieși în fața dornenilor va fi ales cu atenție și responsabilitate, pentru că doar așa putem aduce schimbarea pe care o dorim pentru Vatra Dornei. A trecut vremea încropelilor și a lucrurilor făcute de mântuială, mai mult în scop propagandistic decât în beneficiul dornenilor. Trebuie să începem să lucrăm organizat, profesionist și atunci rezultatele pozitive nu vor întârzia să apară. În final, misiunea noastră nu este doar să câștigăm alegerile, ci să construim un viitor mai bun pentru Vatra Dornei și întreaga zonă”, a afirmat Gheorghe Apetrii.

El a subliniat faptul că PSD Vatra Dornei are foarte mulți oameni valoroși care abia așteaptă să fie puși la treabă. „Avem de unde alege o echipă unită și determinată cu care sunt convins că vom reuși să aducem dezvoltarea pe care comunitatea noastră o merită. Haideți ca împreună să facem din visul nostru o realitate! Vatra Dornei, Misiune Posibilă!”, a încheiat Apetrii.