Marţi, 13 Februarie 2024 (14:56:52)

Peste 5.400 de copii suceveni au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, copii care provin din 4.068 de familii. Aceste date au fost înregistrate, la sfârșitul anului trecut, în statisticile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava.

Din totalul de 5.419 copii, 5.393 se află în îngrijirea rudelor până la gradul IV, fără măsură de protecție.

Reprezentanții DGASPC Suceava ne-au spus că mulți dintre copiii care rămân singuri acasă au stări de anxietate care duc la depresie determinate de deficit de afectivitate, sentimentul de abandon, scăderea încrederii în sine etc.; de la o anumită vârstă (poate apărea și de la vârsta de 14 ani), există la acești copii o incidență mai mare a consumului de alcool, tutun, abuz de substanțe, droguri; manifestări agresive față de unul sau ambii părinți sau față de persoana care îl are în creștere și îngrijire; tulburare de atenție și a stimei de sine, lipsă de motivație, apatie, sentiment de auto învinovățire etc.

În județul Suceava, la sfârșitul anului 2020, erau înregistrate 5.059 de familii în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate, în anul2021se înregistrau 5.009 familii (6.518 copii rămași acasă), în anul 2022, apar în statisticile DGASPC Suceava 5.102 familii care au plecat la muncă în străinătate, lăsând acasă 6.596 de copii. Astfel, se observă o ușoară scădere de-a lungul anilor a numărului de copii care au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.

· Localități în care au rămas în grija rudelor cei mai mulți copii

La finele anului trecut, se înregistrau în evidențele Protecției Copilului Suceava 355 de familii în care ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate, iar copiii au rămas în îngrijirea rudelor. În 3.438 de familii sucevene, copiii au rămas în îngrijirea unui singur părinte, celălalt fiind plecat peste hotare. În 275 de familii, copiii au un singur părinte susținător (familie monoparentală) și acesta este plecat la muncă în străinătate. Psihologii spun că privarea de afecţiune şi supraveghere părintească îi fac pe aceşti copii să devină vulnerabili în plan afectiv – motivaţional, ei riscând să abandoneze şcoala, începând să absenteze de la şcoală, devenind indisciplinaţi, suferind deviaţii de comportament ori fiind atraşi de alți tineri să comită fapte care nu corespund normelor aprobate de societate, spun psihologii. Tot specialiștii spun că, în principal, creșterea și dezvoltarea copiilor pot fi influenţate în sens pozitiv/negativ de familie, societate, dar şi de sinele fiecăruia, „puterea, voinţa de a alege între bine şi rău”.

În județul Suceava, pe primele zece locuri la numărul de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare (localități cu peste 100 de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate) se află: municipiul Suceava – 604 copii, Liteni – 276, Gura Humorului – 190, Vatra Dornei – 172, Rădăuți – 165, Salcea – 156, Zvoriștea - 132, Dărmănești – 127, Straja - 127, Cajvana – 118, Forăști - 105.

Chiar dacă au nevoie de suport psihologic, o parte foarte mică dintre aceşti copii, care trec cu greu peste trauma de a creşte departe de părinţi, sunt consiliaţi sau ajung să fie ajutaţi de specialiştii Protecţiei Copilului Suceava. Specialiștii Echipelor Mobile din cadrul DGASPC Suceava au întins o mână de ajutor acestor copii, dar și Salvați Copiii, prin diverse programe naționale.