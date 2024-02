Bursieră

Tabita Butnariu, elevă a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, face parte din noua generație de bursieri ai Fundației Regale Margareta a României.

La cei 17 ani ai săi, Tabita Butnariu s-a remarcat prin talentul și evoluția spectaculoasă în ceea ce privește interpretarea instrumentală la oboi, instrument pe care îl studiază de șase ani, sub îndrumarea prof. Vasile Bolnavu.

Tabita este în clasa a XI-a, la specializarea Muzică.

Alături de alți tineri valoroși din țară, adolescenta va primi, pe parcursul unui an calendaristic, sprijin pentru a urma și a dezvolta o carieră artistică, va primi o bursă pentru achiziţionarea materialelor necesare, va participa la stagii de mentorat și va avea oportunități de promovare a talentului său prin evenimente organizate de Fundație.

„Studiu, muncă și multă pasiune”, descrie Tabita coordonatele relației sale cu instrumentul oboi.

În clasa a V-a, sub aripa profesorului Vasile Bolnavu, mentor și model, începe studiul acestui instrument mai mult în urma unui concurs de împrejurări, care ulterior însă s-a dovedit a fi favorabil.

„Îmi doream să fac muzică, asta știam exact, cred că înclinam spre vioară, chitară, dar pentru că nu aveam deloc pregătire muzicală, am fost repartizată la instrumentul oboi. Însă domnul profesor Bolnavu mi-a insuflat dragostea pentru acest instrument și totul s-a transformat în pasiune. Cred că sunt la un nivel destul de bun, dar mai am foarte multe de învățat și doar cu studiu temeinic mă pot perfecționa. Cu domnul profesor mă pregătesc câte trei ore pe săptămână, dar pentru studiul individual dedic zilnic circa trei ore. Exercițiul, munca cu regularitate, acestea fac diferența, sunt foarte, foarte importante”, ne povestește Tabita.

Adolescenta nu este la prima recunoaștere publică a talentului său, fiind recompensată în trecut și cu alte distincții importante: Locul I la Lira de Aur, oboi, în 2023; Premiul III la Olimpiada Națională de Interpretare instrumentală, 2023 etc.

„Este cea mai bună elevă cu care eu am lucrat în ultimii ani”

Programul de burse demarat de Fundația Regală Margareta a României cuprinde, în acest an, numele a 30 de tineri talentați.

Inițial, 134 de tineri muzicieni și artiști vizuali cu vârste între 14 și 24 de ani, elevi și studenți la instituțiile de învățământ vocațional din toată țara, au fost propuși sau și-au exprimat intenția de a deveni bursieri.

Tabita Butnariu a fost propusă juraților din acest program de către profesorul său de oboi, Vasile Bolnavu.

„Am considerat că Tabita are șanse reale de a fi printre câștigători și, în plus, are nevoie de susținere întrucât oboiul este unul dintre cele mai scumpe instrumente. Tabita este cea mai bună elevă cu care eu am lucrat în ultimii ani. Este la un nivel foarte bun. Chiar și reacțiile venite în urma prestației sale de la București, de la procesul de selecție, au fost foarte bune, nivelul său artistic, muzical, a fost apreciat”, a completat prof. Bolnavu.

Procesul de selecție a bursierilor a constat în analiza dosarelor depuse, etapă urmată de un interviu și o audiție, la București, în prezența unui juriu de specialitate.

Tabita Butnariu este fiica lui Ionel și Rebeca Butnariu din Suceava, adolescenta având doi frați – Sara și Ionel jr., ambii elevi la Colegiul de Artă, pasionați de muzică, de vioară, respectiv pian.