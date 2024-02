Loviți

O mamă și doi copii au suferit leziuni după ce au fost loviți de o bicicletă. Incidentul a avut loc luni, 12 februarie, în jurul orei 14.00, pe trecerea de pietoni de la Grupul Școlar, din municipiul Suceava. Biciclistul, care este Dorin Aelenei, în vârstă de 54 de ani, cobora din zona centrală spre Bazar și nu le-a acordat prioritate pietonilor care erau angajați în traversarea străzii. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă se observă cum biciclistul circula pe mijlocul străzii, între cele două sensuri de mers. Bărbatul vine cu viteză, ignoră faptul că mașinile de pe benzile unu și doi pe sensul de coborâre sunt oprite, și intră în plin în mamă și în cei doi minori. Cei trei au fost preluați de o ambulanță, care i-a transportat la Unitatea de Primire Urgențe. Mama a fost diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral, iar un copil cu traumatism de umăr. Dorin Aelenei, care a plecat de la locul accidentului, după o serie de incidente, a fost identificat cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere care sunt montate în zonă. Dorin Aelenei a fost audiat luni și testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. El este cercetat acum pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă în formă agravantă, pentru că biciclistul era băut. În plus, Aelenei va primi și o amendă de 3.300 de lei pentru că mergea cu bicicleta sub influența băuturilor alcoolice. Imagini de la accident am primit pe numărul de whatsapp 0733123000, de la un cititor fidel, Gheorghiță Reziuc, căruia îi și mulțumim pe această cale.