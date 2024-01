Miercuri, 31 Ianuarie 2024 (18:02:57)

Lucrările de construire la Sala Polivalentă a municipiului Suceava avansează bine în ciuda faptului că suntem în ianuarie și vremea nu este prielnică, iar până la finalul anului, imensa clădire de 25.000 mp suprafață utilă va fi finalizată. Practic, de anul acesta, Suceava va avea cea mai mare Sală Polivalentă din regiunea Moldova, pe patru niveluri, două terenuri de sport complet echipate, din care una cu 5.000 de locuri pe scaune.

Prezent săptămânal în șantier, pentru a verifica evoluția lucrărilor, primarul Ion Lungu a anunțat că săptămâna aceasta au fost montate primele prefabricate și s-a continuat turnarea pereților care fac legătura între demisol și parter.

„Lucrările merg foarte bine, se lucrează deja la corpul C1, acolo unde este terenul de antrenament, este conturată clădirea, se văd pereții, scările, este o delimitare clară între demisol și parter. S-a lucrat toată luna decembrie și în ianuarie, și în prezent sunt pe șantier peste 70 de muncitori. Să nu-i deochi, au lucrat și când era ger, ninsori etc. – s-a lucrat bine. Nu putem da în funcțiune Sala Polivalentă anul acesta, ea trebuie finalizată anul acesta, doar că noi am schimbat soluția de încălzire și am mai întârziat câteva luni proiectul și aprobările indicatorilor la Compania Națională de Investiții. Felicit firma care lucrează acolo și am convingerea că până la finele anului va fi finalizată, urmând ca după aceea să se aducă dotările necesare pentru a fi dată în folosință”, a spus primarul Ion Lungu, care a subliniat faptul că Suceava are cea mai mare sală Polivalentă din Moldova.

”Iașiul încearcă să obțină o altă Sala Polivalentă, dar deocamdată nu a reușit”, a adăugat edilul Sucevei.

Sala Polivalentă Suceava reprezintă o investiție de peste 30 de milioane de euro, prin CNI, pentru care municipalitatea a adus în zonă toate rețelele de utilități și va mai amenaja și un drum de acces.

Sala are și spații pentru activități culturale și expoziționale, 6 piste de bowling, spații tehnice, grupuri sanitare și o parcare cu 715 locuri, din care 6 pentru autocare.

Pentru o gestionare mai eficientă a costurilor de încălzire/răcire a imensei clădiri, complexul sportiv va fi prevăzut cu pompe de căldură și panouri solare/fotovoltaice.