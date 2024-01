Miercuri, 10 Ianuarie 2024 (14:36:05)

Traficul rutier a fost îngreunat și pe alocuri blocat pe șoseaua de centură a Sucevei după ce zeci de transportatori din județ au participat la un protest spontan, nemulțumiți de deciziile actualilor guvernați cu privire la politicile fiscale care îi dezavantajează în concurența cu transportatorii de pe piața europeană. Zeci de camioane s-au adunat miercuri dimineață, în jurul orei 10:00, în parcarea de pe șoseaua de centură a Sucevei, dinspre Șcheia spre Pătrăuți, transportatorii mobilizându-se pe rețelele de socializare pentru a participa la protest. Protestul a început cu o ceartă între transportatori și forțele de ordine, după ce un echipaj de poliție a interzis camioanelor care veneau pe centură să mai intre în parcarea unde a avut loc mobilizarea, deoarece aceasta ar fi fost plină. În zona parcării au ajuns mai multe echipaje de poliție, dar și șeful Serviciul de Poliție Rutieră Suceava, comisarul-șef Petrică Jucan, iar în urma discuțiilor cu transportatorii, forțele de ordine le-a permis acestora accesul tirurilor până la punerea lor în mișcare pentru protest.

După ce s-au mobilizat, tirurile au pornit în coloană pe șoseaua de centură a Sucevei către sensul giratoriu din Moara, circulând cu viteză foarte redusă pe tot traseul, astfel încât traficul rutier a fost îngreunat și pe alocuri s-au înregistrat blocaje. De la sensul giratoriu din Moara, transportatorii s-au întors până la „zidul morții”, de unde și-au continuat deplasarea prin Șcheia, au intrat în Suceava pe str. Traian Vuia, mergând în continuare în coloană spre zona bazarului și Burdujeni, de unde au făcut cale întoarsă.

· Unul dintre transportatori a declarat cu ironie că oamenii au ieșit la protest în semn de solidaritate cu transportatorii din Germania, „pentru că la noi curge lapte și miere”

Înainte de a porni în marș, unul dintre transportatori a declarat, mai mult în glumă, că protestul spontan a avut loc „în semn de solidaritate cu transportatorii din Germania”. „Noi nu avem probleme. Am ieșit de prea mult bine, pentru că la noi curge lapte și miere”, a declarat în același registru transportatorul sucevean. Într-un ton mai serios, un alt transportator sucevean, Alin Crețu, a precizat că el personal a ieșit să protesteze deoarece este nemulțumit de „unele inechități și exagerări de taxe”. „Majoritatea transportatorilor se plâng de tarifele excesive ale polițelor RCA, care sunt mult mai mari decât media din Europa. Acesta e principalul motiv, dar fiecare trebuie să-și exprime nemulțumirea. Ne întâlnim după o perioadă lungă de timp în care nu am avut dialog cu autoritățile. Ducem o lipsă de dialog. Aceasta este principala nemulțumire. Nu mai există comisii de dialog social. În ultima perioadă am simțit această lipsă a dialogului social cu cei din industria transporturilor”, a spus Alin Crețu, care a ținut să ceară scuze celorlalți participanți din trafic pentru îngreunarea circulației. El a fost completat de un alt transportator din județ, Ionuț Popovici, care a precizat că multe firme din acest domeniu și-au închis activitatea în cursul anului trecut ca urmare a creșterii taxelor și impozitelor majorate. „Inclusiv un frate de-al meu a închis societatea și a vândut camioanele. În stilul acesta o să falimentăm toți. Abia ne-am ridicat, abia am dat tot ce am avut ca să construim ceva și toate taxele astea ne vor da în cap. Asigurări foarte mari, taxe foarte mari, plus că vom trece de la 1% la 3% impozit pe profit”, a mai spus Ionuț Popovici.

Printre solicitările transportatorilor se numără diminuarea RCA, ⁠posibilitatea suspendării asigurări RCA/CMR/casco în cazul în care un camion nu lucrează și prelungirea automată a valabilității cu perioada în care a fost suspendată, desființarea ASF, mărirea pragului indemnizației de deplasare neimpozabile a șoferilor pe intern și extern, ⁠restituirea accizei de motorină în 30 zile, ⁠eliminarea concurenței neloiale a companiilor care nu dețin asigurare RCA, asigurare CMR, licențe și autorizații specifice tipului de marfă transportat, renunțarea la sistemul E-transport, renunțarea la ⁠mărirea taxelor de drum nejustificate, acordarea de facilități fiscale pentru șoferi, precum și rezolvarea neregulilor cu cântarele din vămi și schimbarea cântarelor cu unele noi care să nu poate fi fraudate.