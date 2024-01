Fără reacție

Zeci de elevi suceveni au fost retrași în ultimii ani din sistemul de învățământ tradițional, în favoarea homeschoolingului, adică educație la domiciliu, nelegiferată încă în România.

Într-un interviu acordat celor de la RFI România, fostul inspector școlar adjunct Ioan Dumitru Puiu menționează că amploarea acestui fenomen a fost comunicată încă din 2022 celor de la Ministerul Educației, însă lucrurile au rămas „în tren”.

Acesta sesiza pe atunci ministerului de resort că reprezentanții unor fundații și școli americane "racolează și păcălesc o anumită categorie de părinți", ajungând la ei pe filiera bisericilor neoprotestante, potrivit www.rfi.ro.

„Eu nu am cerut altceva decât ca Ministerul să clarifice odată această problemă. A fost un foc de paie plecat de la Suceava. Am sesizat ministerul și a rămas totul în discuție... La nivel de țară numărul este foarte mare”, a declarat Puiu pentru RFI România.

Subiectul a fost dat uitării pentru o perioadă, însă acum a revenit în atenția publică odată cu mediatizarea cazului de la Bihor, unde doi soți au fost condamnați la închisoare cu suspendare pentru că și-au retras copiii din școlile de stat, pentru a-i școli ei înșiși acasă.

Astfel, Ministerul Educației pare să fie din nou preocupat de subiect, solicitând tuturor județelor o situație clară a elevilor retrași din sistemul de educație. Mai mult, inspectoratele școlare județene trebuie să identifice cazurile de retragere a elevilor de la cursurile învățământului obligatoriu și să sesizeze organele de cercetare pentru luarea tuturor măsurilor de intrare în legalitate.

„A rămas ca în tren”

Inspectorul Ioan Puiu susține că la începutul lui 2022 a trimis situația elevilor școliți acasă și autorităților județene (Consiliul Județean Suceava, Protecția Copilului, Poliție), însă subiectul s-a stins rapid.

"Un copil foarte bun, de la unul dintre cele mai bune licee din Suceava, <Petru Rareș>, a fost luat de părinți pentru a face o școală care are legătură cu Statele Unite ale Americii, dar nimeni nu știe dacă acest copil este înmatriculat sau nu este înmatriculat. Eu nu am cerut altceva decât ca ministerul să clarifice odată această problemă. A fost un foc de paie plecat de la Suceava. Am sesizat ministerul și a rămas totul în discuție... La nivel de țară numărul este foarte mare.

Acești copii nu pot intra în sistemul național pentru că nu există nicio bază legală să faci comisie, să îl evaluezi ca să vezi în ce clasă se situează ca nivel. Și asta este o mare problemă. Nu știm dacă sunt înmatriculați în școlile respective. Școlile respective sunt în afara Uniunii Europene și nu au nicio problemă. În plus, în România, învățământul de tip homeschooling nu este legiferat. Eu am sesizat poliția. La Suceava este sesizată din 2022 și Direcția pentru Protecția Copilului. Eu în 2022 am făcut toate aceste demersuri. Numai că, probabil, a fost un dialog al surzilor, știți cum e”, a declarat fostul inspector general adjunct Ioan Puiu pentru cei de la RFI România –www.rfi.ro.

Acesta a mai apreciat că „ministerul este depășit de situație pentru că nu cunoaște amploarea fenomenului. Nu cunoaște, habar nu are. Sau dacă o cunoaște probabil că îi este frică să spună că numărul copiilor care sunt în afara sistemului este de ordinul miilor sau al zecilor de mii”.

Puiu a mai subliniat că în 2022, când a întocmit centralizarea pentru Suceava, datele erau clare și se cunoștea în mod cert faptul că acești elevi renunțaseră la cursurile formale în favoarea homeschooling. „În cazul meu, în 2022 datele erau foarte clare. Directorii de școli aveau situația foarte clară. (...) Știu exact. Am și școlile... Numai că a rămas <ca în tren>”, a mai spus inspectorul.