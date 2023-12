Vineri, 15 Decembrie 2023 (14:45:52)

Liberalii suceveni vor să obțină cel puțin patru mandate de deputat la alegerile parlamentare care vor avea loc anul viitor. Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că liberalii suceveni nu mai trebuie să repete greșeala de la alegerile parlamentare din anul 2020, când scorul obținut a fost unul nemulțumitor. „A fost o greșeală în 2020 la parlamentare. La alegerile locale am făcut un scor foarte bun, care ne-a creat pentru al treilea mandat la județ o majoritate singuri. Eu prin redistribuire am avut 52%. Dar la parlamentare am avut un scor nemulțumitor și să fiți convinși că nu voi mai accepta acest lucru. Minimum patru deputați”, a transmis Gheorghe Flutur.

El a fost întrebat dacă nu se teme de evoluția celor de la AUR. „În primul rând suntem un partid vechi, ancorat, care venim cu șantiere. Noi candidăm de pe macarale și buldozere, la modul sincer”, a subliniat Flutur. În cadrul aceleiași conferință de presă, liderul PNL Suceava a spus că în ultimii ani, aproape zilnic a fost ținta unor atacuri încrucișate, „și de la unii de la care nu te așteptai”. În acest context, el a ținut să amintească o serie de investiții finalizate sau care urmează să fie realizate în județ. „Anul acesta am finalizat terminalul de la aeroport și zilele acestea finalizăm și proiectul pe fonduri europene pentru realizarea drumului perimetral, a clădirii de securitate, a gardului inteligent de la aeroport, în valoare de circa 13 milioane de euro. Apoi, clusterul din parcul industrial a început să funcționeze cu un prim laborator și avem și alte programe. Spitalul Județean a devenit în acest an Spital Clinic Județean și anul viitor îmi doresc să intrăm în parteneriat pentru finanțarea Facultății de Medicină”, a arătat Flutur.

El a amintit și de lucrările de infrastructură rutieră, precizând că au fost recuperate întârzierile la drumul axial Iași – Suceava, investiție care va fi finalizată anul viitor în luna august. „Avem și multe alte proiecte în județ în desfășurare pentru modernizarea drumurilor, și mă refer aici la Mălini, Panaci - Bilbor, Prihodiște sau la Codrii Seculari de la Slătioara. În același timp, prin parteneriat am mai dat un obiectiv finalizat împreună cu Arhiepiscopia, și mă refer la Cazinoul Băilor. De asemenea, sunt bucuros că s-au finalizat documentele pentru autostrada A7, unde noi, Consiliul Județean, am fost implicați, dar și pentru varianta ocolitoare de la Gura Humorului, de pe autostrada Nordului”, a mai precizat președintele PNL Suceava.

El a ținut să mai precizeze că s-a finalizat documentația necesară pentru Spitalul de Copii de la Suceava și pentru modernizarea taberei de copii de la Bucșoaia, iar în momentul de față se așteaptă finanțarea din partea Guvernului României.