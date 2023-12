Vineri, 15 Decembrie 2023 (14:31:59)

Președintele Organizației Județene Suceava a PNL, Gheorghe Flutur, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că liberalii suceveni își propun să câștige toate alegerile care vor avea loc anul viitor, de la cele europarlamentare și până la locale, parlamentare și prezidențiale. Gheorghe Flutur a spus că PNL a fost implicat foarte mult în Suceava în procesul de modernizare a județului, iar acum se află la startul pregătirilor pentru anul 2024, un an extrem de important din punct de vedere politic, în care vor avea loc patru rânduri de alegeri.

„Zilele acestea am avut mai multe întâlniri, ședințe ale Biroului Politic Județean pentru pregătirea alegerilor și am luat mai multe hotărâri organizatorice. Și asta pentru că PNL, la Suceava, își propune să câștige toate alegerile de anul viitor, pe primul loc, așa cum am făcut-o de multe ori, și asta explicând populației județului Suceava ce am făcut pentru ea și ce avem de făcut”, a precizat Flutur. El a arătat că PNL Suceava pregătește un material complex, un catalog al realizărilor administrației publice județene și ale primarilor. „În primul rând mă refer la administrația publică județeană. Anul viitor vom avea trei mandate cu președinte liberal la administrația județeană din Suceava și vrem să arătăm sucevenilor amprenta pe care PNL o lasă legat de dezvoltarea județului în infrastructură, sănătate, educație, domeniul social, domeniul serviciilor, patrimoniului, în parteneriate, proiecte transfrontaliere și turism”, a declarat liderul PNL Suceava.

El a subliniat faptul că liberalii suceveni au foarte multe lucruri despre care pot să vorbească și de care pot să fie mândri. Flutur a spus că organizarea alegerilor de anul viitor este o prioritate de grad zero pentru PNL Suceava. El a arătat că va conduce echipa de campanie de la Suceava, alături de prim-vicepreședinții PNL Suceava, Ion Lungu și Ioan Balan, și că deja au început pregătirile pentru organizarea de la nivelul secțiilor de votare. Liderul PNL Suceava a mai afirmat că deja a început și procesul identificării candidaților pentru funcția de primar pentru toate localitățile județului și pentru stabilirea listelor pentru consiliile locale și Consiliul Județean.

„Vom avea un calendar de evenimente pentru fiecare localitate în parte, cu obligativitatea participării liderilor PNL. De asemenea, avem în vedere îmbunătățirea comunicării cu populația și pregătirea ofertei electorale pentru anul viitor pentru toate cele patru rânduri de alegeri”, a spus Gheorghe Flutur. El a mai adăugat că prioritatea PNL Suceava va fi „o viață mai bună pentru suceveni cu administrație liberală care să îi conducă. Pe primul loc vor fi omul, familia, demnitatea umană, respectarea identității naționale, a tradițiilor, obiceiurilor și dezvoltarea. PNL este un partid care a încurajat și încurajează dezvoltarea”.