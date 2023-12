Acțiune

Dezvoltatorul imobiliar Bogdan Vasile Pascari, de la Alpha House, pare să fi încheiat un adevărat ”parteneriat” cu polițiștii și procurorii. O dată la câteva luni, biroul său din blocul construit pe Zamca este călcat de oamenii legii, de fiecare dată în dosare distincte. Ultima oară s-a întâmplat chiar joi, când polițiștii suceveni au venit cu mai multe mașini și preț de câteva ore au căutat date și informații care vizează un nou dosar penal. De această dată, este vorba de un bloc pe care dezvoltatorul imobiliar l-a ridicat și ar fi obținut avize, autorizații și alte documente care nu ar respecta legislația.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, în colaborare cu Biroul Rutier Suceava. Din informațiile pe care le avem, 14 persoane au deja calitatea de suspect, inclusiv angajați din Primăria Suceava, Serviciul Urbanism, dar și de la Inspectoratul de Stat în Construcții Suceava, dar și alte persoane care au fost membre în comisiile de recepție a blocului. Totul ar fi plecat de la mai multe plângeri penale depuse împotriva lui Bogdan Pascari, pe motiv că acesta nu a respectat prevederile din contractele prin care a vândut apartamente din blocul respectiv, inclusiv cu locuri de parcare, care ulterior s-au volatilizat. Sunt detalii de-a dreptul explozive în acest caz, iar în perioada următoare vom reveni cu detalii suplimentare, inclusiv cu acte care duc la indicii de producerea unor fapte de corupție în instituții publice din Suceava.

Bogdan Pascari, arestat acum o lună și jumătate pentru că a țepuit un italian

În urmă cu mai puțin de două luni, Bogdan Pascari a fost arestat și apoi eliberat de un magistrat de la Tribunalul București. El a fost cercetat pentru că ar fi înșelat un italian cu suma de 85.000 de euro.

”S-a reținut în actul de inculpare că în perioada 23 aprilie - 18 iulie 2023, inculpatul a indus-o în eroare pe persoana vătămată prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că îi va vinde persoanei vătămate un autoturism marca Ferrari California, deși inculpatul vânduse autoturismul unui terț de bună-credință.

Pentru a realiza inducerea în eroare a persoanei vătămate, inculpatul a folosit o factură fiscală în cuprinsul căreia se atestă în mod nereal că emitentul, persoană juridică, are calitatea de proprietar al autoturismului și transferă dreptul de proprietate către persoana vătămată.

Ca urmare a manoperelor dolosive utilizate de inculpat, persoana vătămată a remis inculpatului suma de 85.000 euro, cu consecința producerii unui prejudiciu în patrimoniul persoanei vătămate”, au transmis la vremea punerii sub acuzare procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Ulterior arestării, se pare că Bogdan Pascari a ajuns la o înțelegere cu italianul, căruia i-a returnat banii și astfel a putut fi pus în libertate.

Nouă părți vătămate și un prejudiciu de aproape 400.000 de euro, într-un alt dosar penal

În luna august a acestui an, același dezvoltator imobiliar a fost pus sub acuzare pentru ”înșelăciune în formă continuată”. La acea vreme erau nouă părți vătămate care au cerut tragerea la răspundere sub aspect penal a lui Pascari. Alte persoane au ales să deschidă acțiuni în instanță, pe cale civilă, prin care speră să își recupereze banii dați pentru apartamente.

”Pascari este acuzat că, în perioada august 2018 - iunie 2022, în calitate de administrator al SC Alpha House Construct SRL, a indus și menținut în eroare un număr de 8 persoane vătămate, prin asumarea aparentă a unor obligații contractuale față de acestea, anume că, în schimbul unor sume de bani achitate în avans, le va vinde la o dată ulterioară apartamente situate în blocul construit de inculpat”, rezultă din anchetă.

Prejudiciul pentru persoanele vătămate părți civile este calculat la 378.333 euro. Bogdan Vasile Pascari a negat constant acuzațiile și a invocat situația cu totul specială din perioada pandemiei de Covid, când prețurile la materialele de construcții au explodat. Astfel, acesta a solicitat ulterior bani mai mulți pe respectivele apartamente.

Acesta a restituit în unele cazuri banii celor care au renunțat la ideea de a mai intra în posesia apartamentului râvnit.