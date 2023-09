România, te iubesc!

Marţi, 26 Septembrie 2023

O clădire cu o suprafață de aproape 500 de metri pătrați a apărut în centrul unei comune fără ca nici o autoritate să se sesizeze că beneficiarul nu avea nici o autorizație de construire, act obligatoriu pentru a demara lucrările. Minunea s-a întâmplat la Dornești, sub ochii îngăduitori, pentru a folosi un termen bând, al primarului Gheorghe Luța. Pentru a încerca să repare neregulile, primarul a introdus în Consiliu Local un proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal, act premergător obținerii autorizației de construire. Asta în condițiile în care clădirea este finalizată de câteva luni, iar lucrările au început efectiv în a doua parte a anului 2022. Consilierii locali spun că au adresat întrebări primarului Gheorghe Luța de mai multe ori despre această clădire care are ca destinație spații comerciale și birouri, dar răspunsurile au fost evazive și neconcludente.

”Această clădire este fără nici o autorizație. S-a cerut PUZ-ul de către domnul primar în trei ședințe de Consiliu Local și nu i s-a aprobat pentru că totul s-a construit fără autorizație. Clădirea era terminată, iar o parte din spații, din informațiile mele, erau deja închiriate, în condițiile în care lucrarea a început în a doua parte a anului 2022. Atât eu, cât și alți consilieri locali din Dornești am întrebat cine e constructorul, cine construiește, iar domnul primar ne-a spus doar că e unul de la munte. Noi am crezut că este autorizație de construcție, dar aici nu a fost pus niciodată o pancartă despre lucrări, așa cum prevede legea”, a arătat consilierul local Dumitru Sbiera.

· PUZ-ul cerut abia în luna septembrie a acestui an, deși lucrările la clădire au început în 2022

Tot în propunerea de Hotărâre de Consiliu Local prin care se cerea aprobarea PUZ-ului, hotărâre inițiată de primarul Gheorghe Luța, se solicita și aprobarea pentru demolarea a trei clădiri care erau pe locul actualei construcții. Asta la mai bine de un an după ce respectivele clădiri au fost puse la pământ, iar clădirea cu nivel de înălțime D+P+2E era deja finalizată. Practic, demolarea celor trei clădiri s-a făcut fără autorizație de demolare din partea Consiliului Local și fără să existe PUZ. Ca atare, lucrările la această clădire nu ar fi trebuit să înceapă. Primarul Gheorghe Luța este cel care a dat undă verde tacit lucrării ilegale și asta pentru că până la finalizarea construcției nu a luat nici o măsură legală, ci s-ar fi limitat doar la avertismente ”verbale”.

”- Două ședințe am avut în care am cerut să se aprobe PUZ-ul pentru această clădire despre care este vorba, clădire care este în curs de autorizare. A obținut greu avizele și a construit fără autorizație.

-Ce s-a întâmplat că a construit fără autorizație?

- I s-a pus în vedere verbal, în scris și i s-a aplicat amendă, conform legilor în vigoare.

- Și ce amendă i-ați aplicat?

- Minimul din maxim”, a declarat primarul din Dornești.

· Amendă în bătaie de joc de 1.000 de lei, dată abia acum o lună

Trebuie spus că amenda aplicată a fost de 1.000 de lei, o sumă ridicolă comparativ cu valoarea clădirii. Mai grav este că această amendă a fost aplicată abia pe 28 august 2023, când clădirea era deja la ”cheie”, nicidecum în timp ce se derulau lucrările pentru care primarul știa că nu a emis nici un fel de autorizație de construire.

Gheorghe Luța recunoaște cu nonșalanță că nu a întrerupt lucrările, deși știa că acestea se derulează fără a exista toate documentele prevăzute de legislația în vigoare.

”- El a depus actele după ce a terminat clădirea?

- Nu, în timpul cât lucra la clădire, că a tot așteptat avizele.

-Erau trei clădiri în locul actualei construcții care au fost demolate. În ce bază?

- A autorizației de demolare.

- Dar cererea de demolare abia acum se discută în Consiliul Local și a fost respinsă.

- L-am atenționat cât a fost în țară, dar era plecat în străinătate și nu am avut cu cine ține legătura.

- Nu puteați merge să întrerupeți lucrările?

- Am spus verbal, dar nu am mers. Din trecere am văzut și am spus oprește lucrările și intră în legalitate, eu nu fac administrare cu parul.

- Puteați sesiza instituțiile statului, pe care nu le-ați sesizat. De ce?

- Nu le-am sesizat. Am sesizat persoana respectivă.

- În scris sau verbal?

- În scris, iar documentele sunt la urbanism.

- Poliția sau Inspectoratul de Stat în Construcții le-ați sesizat?

- Nu”, a fost dialogul halucinant cu un primar care a îngăduit construcția unei clădiri în centrul comunei, deși era la curent că proprietarul nu are toate actele.

· Nu a existat nici o corespondență cu proprietarul căruia să i se ceară intrarea în legalitate

Până la urmă, corespondența scrisă cu proprietarul căruia i s-ar fi pus în vedere că execută lucrări în ilegalitate s-a dovedit o minciună. Angajata de la urbanism a Primăriei Dornești nu ne-a putut prezenta o astfel de corespondență, semn că aceasta nici nu a existat. A fost doar acea amendă dată deja mult prea târziu, după ce clădirea era finalizată.

Se poate vorbi fără teama de a greși de un șir întreg de nereguli, chiar de abuz în serviciu în cazul primarului Gheorghe Luța.

Am discutat și cu bărbatul din Costileva, comuna Ulma, cel care a construit clădirea din Dornești. Ștefan Gorban a declarat că este plecat din țară și va reveni săptămâna viitoare, ocazie cu care va prezenta toate documentele. Întrebat de mai multe ori dacă a avut PUZ și autorizație de construire, Ștefan Gorban a evitat să dea un răspuns tranșant și a precizat doar că alte persoane au dosarul, la care ar fi toate actele necesare.