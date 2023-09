Marţi, 26 Septembrie 2023 (14:53:53)

Președintele AUR Suceava, deputatul Doru Acatrinei, i-a transmis o interpelare premierului României, Marcel Ciolacu, prin care îi solicită acestuia să prezinte primele trei măsuri pe care le-a luat în lupta anticorupție din momentul în care a preluat conducerea Guvernului. Solicitarea lui Doru Acatrinei vine în contextul scandalului în care este implicat președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, acuzat de luare de mită. „Guvernul a anunțat introducerea în PNRR de noi reforme în domeniul justiției. Până la această dată ați reușit doar să depopulați instanțele de judecată,întrucât magistrații au ales să se pensioneze pentru a beneficia de prevederile legislației existente la momentul pensionării. Problema este că justițiabilii își văd cererile de chemare în judecată puse pe rol la mai bine de un an de la data depunerii cererii inițiale,iar amânările se dau pentru aproape orice motiv și termenele de judecată sunt lungi, situație care înseamnă calvarul justițiabililor în obținerea dreptului pretins în instanță”, i-a transmis Acatrinei premierului României. El a adăugat că printre reformele asumate prin PNRR în domeniul justiției se numără și consolidarea capacității DNA în lupta anticorupție, inclusiv prin asigurarea sprijinului logistic și recuperarea bunurilor şi a prejudiciilor generate de infracțiuni.

Liderul AUR Suceava consideră că în puținul timp de când este prim-ministru, Marcel Ciolacu nu a reușit să consolideze capacitatea DNA în lupta împotriva corupției. „Cu toate acestea puteți observa din înregistrările cu Dumitru Buzatu că nu trebuie să o luați de la zero. Întrucât DNA nu are un aparat de descifrare a mesajelor codificate, solicităm să decodificați dumneavoastră mesajele din această speță, cum ar fi <Altceva… decât pește>, <pescuiesc 5 minute și plec>, <să vină cu mâncarea caldă?>, sau <eram pe drojdie>, mesaje pe care Dumitru Buzatu i le spune omului de afaceri martor în dosar la momentul primirii genții cu 1,25 milioane de lei. Mai mult, Gabriela Crețu, senator PSD, fosta soție a baronului local Dumitru Buzatu, a spus presei că bunurile din declarația de avere a liderului PSD au fost obținute legal folosind expresia <că știu cum se duce la prășit, la strâns fân”, se arată în interpelarea transmisă de Doru Acatrinei premierului României. El i-a mai solicitat premierului României să inițieze o propunere legislativă pentru completarea întrebărilor obligatorii din conținutul formularelor declarațiilor de avere și de interese la alegerea demnitarilor, cu următoarele: „Care sunteți …”pe drojdie”… la intrarea în mandat?”, „Cât …pește ați prins în ultimul an?”, „Ați așteptat mult …”mâncarea caldă” …sau ați fost serviți prompt?” și „Cât <fân> ați strâns în ultimul an? Cum a mers cu <prășitul>?”.