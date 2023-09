Joi, 14 Septembrie 2023 (15:11:02)

Un bărbat din Fălticeni a contactat Monitorul de Suceava prin intermediul aplicației WhatsApp din penitenciarul din Macedonia în care este închis de 21 de zile, susține acesta.

Emanuel Antohi, în vârstă de 27 de ani, spune că este într-o situație disperată și nu a reușit să ia legătura nici măcar cu familia, din data de 24 august și până de curând.

Bărbatul se plânge că este închis în condiții inumane și ne-a trimis și câteva fotografii în care se poate vedea o celulă total insalubră.

Emanuel Antohi are emis pe numele său un mandat de executare din România după ce instanțele sucevene l-au condamnat în dosare legate de conducere fără permis.

”Eu lucrez în Germania, acolo sunt mutat cu familia și am fost oprit la graniță, în Macedonia. Eu am executat deja acasă 1 an și 9 luni din mandat, cred că mai am de făcut maximum 6 luni, dar aici în Macedonia nu mai pot rezista. Este un mucegai de nu mai pot respira”, ne-a relatat Emanuel Antohi.

Acesta spune că și-a angajat un avocat plătit în Macedonia, care a început demersurile legale prin Interpol.

”Nu mai vreau să stau în aceste condiții, fac apel că mi se respecte acest drept și să ajung cât mai repede acasă”, a mai transmis suceveanul închis în Macedonia.

El a mai spus că a reușit să împrumute un telefon de la un albanez pentru 100 de euro și doar pentru scurte convorbiri.

Întrebat dacă nu a comis vreo infracțiune și în Macedonia, Antohi spune că nu se pune problema de așa ceva pentru că în Germania a dat recent examen și a obținut permis de conducere.

„Am mai trecut între țări și nu au fost probleme. Nu știu ce s-a întâmplat și de ce a apărut acum acest nou mandat. Oricum eu am executat 1 an și 9 luni, trebuie să mi se facă o contopire și un calcul privind cât mai am de executat. Pentru asta trebuie să ajung în fața instanțelor românești”, mai susține tânărul.

În septembrie 2019, presa locală din Suceava relata că Emanuel Antohi a fost găsit de polițiști la domiciliul său și dus în penitenciar pentru că avea de executat 1 an și 9 luni de închisoare, pentru trei infracțiuni de conducere fără permis. Și atunci tânărul figura ca urmărit național.

De precizat că reporterii Monitorului de Suceava au putut verifica în acest caz doar o parte din afirmațiile tânărului.