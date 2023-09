Joi, 14 Septembrie 2023 (15:40:08)

Primăria modernizată a comunei Ipotești a fost inaugurată în mod oficial. Joi, în cadru festiv, a avut loc o slujbă de sfințire a noii primării din comuna Ipotești. Alături de primarul Dumitru Gulei, la inaugurarea primăriei au fost prezenți președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, deputatul liberal Ioan Balan, membrii Consiliului Local, numeroși localnici, primarii din comunele Moara, Adâncata și Salcea, precum și reprezentanți ai tuturor cultelor religioase din această comună.

În cuvântul său, primarul Dumitru Gulei a ținut să precizeze că primăria din Ipotești a fost construită în anul 1982, iar de atunci nu a mai avut parte de lucrări de modernizare de o asemenea amploare. Astfel, clădirea s-a extins cu circa 300 de metri pătrați, ceea ce înseamnă că s-a dublat suprafața pe care se desfășoară acum activitatea. Dumitru Gulei a precizat că investiția a fost de 2,2 milioane de lei. El a subliniat faptul că practic se poate vorbi de o clădire nouă, mai puțin o parte din pereți.

Proiectul a inclus extinderea clădirii, în noul spațiu fiind construită o sală de ședințe, iar la parter a fost amenajată arhiva. „Practic s-au schimbat geamurile, ușile, tabla pe acoperiș, s-a izolat exteriorul, am amenajat curtea exterioară și am creat nu mai puțin de 35 de locuri de parcare. De asemenea, am realizat o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități și am înlocuit instalațiile electrice, termice și sanitare. Trebuie spus că noua sală pentru ședințele de Consiliu Local este una modernă, dotată cu aparatură de ultimă generație. Fiecare departament al instituției beneficiază de birouri separate, astfel încât primăria a devenit mai funcțională. Am creat condiții civilizate pentru angajați ca să lucreze mai eficient, dar și pentru cetățenii care vin la primărie pentru a-și rezolva problemele”, precizat primarul din Ipotești.

Dumitru Gulei a evidențiat și colaborarea foarte bună pe care o are cu administrația județeană, el mulțumindu-i președintelui CJ Suceava pentru sprijinul acordat.

· Ioan Balan: Proiectul de modernizare a primăriei este doar una din multitudinea de investiții care se realizează pentru dezvoltarea comunei Ipotești

Invitat să ia cuvântul, deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a ținut să-l felicite pe Dumitru Gulei pentru tot ceea ce a făcut pentru dezvoltarea comunei Ipotești. „Unii îl cunoașteți foarte bine pe primar, care este un om al faptelor și mai puțin al vorbelor, un om care muncește mult, care duce la îndeplinire proiecte importante, așa cum este și acesta. Mă bucur să văd aici un lucru extraordinar, și anume o comuniune între cetățenii acestei comune, cetățeni creștini care înțeleg, și asta este un lucru extraordinar. Asta ne ajută să ne ținem uniți, să ne dezvoltăm. În mod sigur sunt mai multe opțiuni politice, mai multe păreri, dar cel mai important lucru este să cădem de acord pe marile proiecte, îndeosebi pe proiectele de dezvoltare ale comunei Ipotești, o comună extrem de importantă, o prelungire a municipiului Suceava am putea spune, și văd aici o dezvoltare extraordinară”, a precizat Ioan Balan.

El a adăugat că proiectul de modernizare a primăriei este doar una din multitudinea de investiții pe care primarul Dumitru Gulei le are în derulare pentru dezvoltarea comunei Ipotești. „Vreau să îl felicit pe primarul Gulei, Consiliul Local în integralitatea lui, pe consilieri, pe viceprimari, pe primarii noștri prezenți aici. Avem ce învăța de la ei. Un lucru important de subliniat este că munca echipei pe care a dezvoltat-o primarul Gulei aici își arată roadele acum”, a încheiat Ioan Balan.

· Gheorghe Flutur i-a transmis lui Dumitru Gulei că „mi-e drag să vin la oameni care fac treabă”

La rândul său, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că a răspuns cu plăcere invitației de a participa la inaugurarea primăriei din Ipotești deoarece „mi-e drag să vin la oamenii care fac treabă”. „Domnul Gulei este un om care recunoaște că vorbește mai puțin și nu este un atlet al vorbelor, dar face treabă, și asta e important. Ipoteștiul are acum 10.000 de locuitori, practic este o extensie a Sucevei care se dezvoltă, iar noi trebuie să găsim soluții”, a precizat Flutur.

El a remarcat că Ipoteștiul este una dintre localitățile care au o acoperire de aproape 100% cu rețele de gaz, apă și canalizare. „Asta înseamnă civilizație aici, în proximitatea Sucevei. Nici nu se putea altfel. O localitate care are școli modernizate, care pregătește un proiect pe o școală verde, care are în lucru un cămin cultural modern. Am și eu un drum aici cu care v-am pus la încercare, dar îl vom scoate la capăt, drumul județean care merge spre Bosanci. Este în întârziere, dar se lucrează și se va lucra și mai intens. Noi va trebui să dăm drumul la legătura cu E85 la stația de 110 kw. Acest drum va ține loc de bucata de șosea de centură care lipsește. Am vorbit cu primarul Gulei să vedem cum facem să ieșim peste apa Sucevei la autostrada A7, că va trebui să trecem Suceava și să ne înțepăm acolo, undeva în zona firmei Linda Ecotil. Unii poate nu cred, dar pe 26 septembrie avem ultima dezbatere la Suceava pentru A7. Trebuie să gândim pozitiv. Mă bucur pentru dezvoltarea Ipoteștiului, și de aceea îl felicit încă o dată pe primarul Gulei”, a declarat Flutur.

În final, el a făcut un apel la unitatea clasei politice din județ, deoarece Bucovina are nevoie de unitate.