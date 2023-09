Luni, 4 Septembrie 2023 (14:41:58)

Cele două spectacole organizate cu prilejul Zilelor Comunei Hănțești, pe 2 și 3 septembrie, la care au evoluat artiști de excepție, au adus multă distracție și voie bună în comunitatea locală.

Sute de oameni au luat parte la activitățile pe care organizatorii evenimentului, Primăria și Consiliul Local Hănțești, le-au oferit comunității. Nu în fiecare zi au parte localnicii din Hănțești de artiști precum Viorica Macovei, Maria Luiza Mih, Grigore Gherman, „Fetele din Botoșani”, Ciprian Pop, Ancuța Corlățan și Nicu Mîță, artiști care au impresionat atât prin repertoriul ales, cât și prin costumele autentice pe care le-au purtat, costume populare din zonele pe care le reprezintă. Spectatorii i-au primit cu bucurie, în aplauze, pe artiști și au cântat împreună cu ei.

· Viorica Macovei: „Mă aflu la Hănțești pentru prima dată, dar am remarcat cât de frumos arată școlile de aici, ce condiții bune au copiii”

Pe terenul de sport al Școlii Gimnaziale „Mihai Halunga”, Zilele Comunei Hăntești au debutat sâmbătă, 2 septembrie, cu recitalul a trei interprete de muzică populară din zona Botoșaniului, apoi a avut loc o petrecere cu spumă de care s-au bucurat și cei mai mari, nu doar cei mici. Însă, momentul cel mai așteptat al serii a fost recitatul susținut de îndrăgita interpretă de muzică populară Viorica Macovei. Publicul a cântat împreună cu artista cele mai cunoscute piese din repertoriul acesteia. „Sunt foarte bucuroasă să mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Atmosfera din această seară este extraordinară și vreau să vă mulțumesc tutor celor care sunteți prezenți alături de noi. Îl felicit și pe domnul primar Daniel Olariu pentru organizarea impecabilă, dar și pentru celelalte lucruri frumoase pe care le face. Mă aflu la Hănțești pentru prima dată, dar am remarcat cât de frumos arată școlile de aici, ce condiții bune au copiii aici. Omul sfințește locul!”, a spus frumoasa interpretă de muzică populară Viorica Macovei, în aplauzele publicului.

· Primarul Daniel Olariu: „Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit într-un număr atât de mare la aceste evenimente”

Manifestările de la Hănțești au continuat duminică, 3 septembrie, cu o slujbă religioasă, oficiată de preoții Ciprian Rusu și Răzvan Mihalache. După slujbă, primarul comunei Hănțești, Daniel Olariu, a premiat 11 cupluri care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, dar și pe Tabita Pădurariu, eleva Școlii Gimnaziale „Mihai Halunga” din Hănțești, care a încheiat anul școlar 2022-2023 cu media 10 pe linie. Baritonul Cezar Mititiuc a fost cel care a cântat „Mulți ani trăiască” cuplurilor sărbătorite. Tot baritonul sucevean a interpretat, apoi, două celebre canţonete napolitane.

În cadrul evenimentului au fost promovate tinere talente locale, precum Grupul vocal „Plaiuri hănțeștene”, pregătit de prof. Gabriela Prepeliță, Elma Alexa, Matei și Mihai Asăvoaie, Lavinia Ioana Penciuc, Gabriel Cîrcu, Antonia Seciu, Adina Dănilă, surorile Maria și Ana Dănilă și Ștefania Țurcanu. Ansamblul Folcloric „Bujorul de Munte”, coordonat de Carina Andrieș, a prezentat mai multe suite de jocuri populare din zona Dornelor.

Încântat de felul cum au decurs cele două zile ale comunei, primarul din Hănțești, Daniel Olariu, a declarat: „Ne bucurăm cu toții să ne reîntâlnim la ceas de sărbătoare, la zilele comunei noastre. Am considerat că merităm să avem o sărbătoare dedicată hănțeștenilor. Cum hramul satului îl avem 8 septembrie, iar anul acesta pică într-o zi de vineri, m-am gândit că duminica de dinaintea acestei sărbători este o zi potrivită să ne reunim. Hramul, prin tradiție, se face acasă, cu rude și prieteni. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit într-un număr atât de mare la aceste evenimente și vă mai mulțumesc pentru că îmi sunteți alături în tot ceea ce fac. Contează enorm pentru mine!”, a fost mesajul primarului Daniel Olariu.

· Mihaela Bârsan: „Publicul de la Hănțești a fost unul de nota 10 plus și merită tot respectul”

În cea de-a doua zi de program, duminică, în intervalul 16.00-21.00, la Hănțești a avut loc un spectacol cu artiști din Caravana „10 pentru folclor”, publicul fiind purtat, prin intermediul cântecului popular, în cinci zone folclorice: Bucovina, Moldova, Banat, Basarabia și Maramureș. Rând pe rând, pe scena special amenajată pentru Zilele Comunei Hănțești au evoluat Alexandra Negru, Ancuța Corlățan, Ciprian Pop, Nicu Mîță, „Fetele din Botoșani”, Grigore Gherman, Maria Luiza Mih și Ceterașii din Maramureș. „Suntem foarte onorați că dintre atâția artiști talentați pe care îi are folclorul românesc, domnul primar Daniel Olariu ne-a ales pe noi să fim părtași la bucuria prilejuită de ediția din acest an a Zilelor Comunei Hănțești. Familia <10 pentru folclor> crește de la an la an, se îmbogățește cu noi colaborări și proiecte menite să aducă bucurie și să promoveze frumosul, autenticul. În a doua parte a spectacolului, chiar dacă a plouat, publicul a rămas alături de noi, ba chiar a ieșit și la joc, iar aceasta este cea mai mare răsplată pe care o putem primi. Publicul de la Hănțești a fost unul de nota zece plus și merită tot respectul”, a spus Mihaela Bârsan, inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor” și prezentatoarea evenimentului de la Hănțești. Spectacolul de duminică s-a încheiat cu programul special pregătit de Formația Royal Group, din care fac parte instrumentiști foarte talentați.