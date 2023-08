Luni, 28 August 2023 (16:54:04)

Consiliul Județean Suceava va avea pe ordinea de zi a ședinței de marți un proiect prin care taxele de școlarizare la Școala de Arte „Ion Irimescu” din Suceava vor rămâne la nivelul celor din anul de învățământ trecut. Astfel, taxa de selecție a candidaților înscriși pentru examenul de admitere în primul an de studiu va fi de 50 de lei/elev, iar taxa de frecvență pentru un an de studiu va rămâne de 750 de lei/elev, pentru disciplinele: pian, vioară, orgă, canto, chitară, clarinet, nai, saxofon, acordeon, trompetă, pictură-iconografie, grafică, arte foto-video, artă decorativă și dans de societate. De la plata taxei de frecvență școlară sunt exceptaţi elevii care activează în cadrul disciplinelor care vizează păstrarea obiceiurilor, respectiv ansamblu folcloric, instrumente populare tradiționale, respectiv fluier, tilincă, cobză și caval și artă populară (ouă încondeiate, cusut, țesut și ceramică). Potrivit proiectului, pentru anul școlar următor taxa de frecvență pentru disciplina dans popular va fi de 250 de lei/elev/an școlar, iar pentru eliberarea diplomei de absolvire se va percepe o taxă de 100 de lei. Școala de Arte „Ion Irimescu” din Suceava are și o taxă pentru Școala de vară pentru o săptămână, de 200 de lei.