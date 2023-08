Delicatese (nu doar culinare) (16). Amor

Alcoolici. Citez, din memorie, aceste versuri ale marelui nostru poet Ion Mureșan: „…vai, săracii alcoolici, / cum nu le spune lor nimeni o vorbă bună!” (Vasile Gogea)

Lingură.Întrebare: Când va începe Foametea Mondială? Răspuns: Când vor începe chinezii să mănânce cu lingura.

Dispensă.În timpul prohibiției din anii 1920 din SUA – care a făcut norocul Mafiei și averea unui Al Capone, între altele – alcoolul contrafăcut avea un gust amar în cel mai bun caz și era, de fapt, foarte toxic. Și cum poți continua să bei – ca un băutor cronic, ce ești? - atunci când lichidul este complet de nebăut? Astfel că lui Winston Churchill, în timpul unei vizite în Statele Unite în 1931, i s-a prescris, după ce a fost lovit de o mașină, un certificat prin care se confirma că era ”obligat” – în scopuri terapeutice, desigur - să consume băuturi alcoolice după fiecare masă. Mai mult, viitorul prim-ministru al Regatului Unit a avut acces la alcool de calitate, oferit discret de gazde. Certificatul ”medical” scria: „Certificăm faptul că, după accidentul său, recuperarea dlui Winston Churchill îi cere, obligatoriu, să consume băuturi alcoolice, în special la mese.” (Semnat: medicul Otto C. Pickhardt). Pentru ceilalți, oameni de rând, era accesibil doar alcoolul contrafăcut (cu mult metilic). Multe cazuri de orbire, leziuni cerebrale sau chiar decese au fost raportate în anii prohibiției din SUA, ca urmare a otrăvirii cu alcoolul de contrabandă. P.S. ”Șmecheria” lui Winston îmi amintește de tentativele unor șoferi de azi – prinși băuți la volan – care invocă afecțiuni ce impun consumul unor medicamente, siropuri etc. bogate în alcool... Nimic nou sub soare, bag seamă.

Taxă. De la 1 ianuarie 2024, femeile care se culcă cu mai mult de un bărbat vor plăti taxa de lăcomie.

Doliu.Mimi, de când ţi-a murit soţul, te văd mereu în compania unui negru. E prietenul tău? - A, nu... ce vrei să insinuezi? Îl folosesc numai în perioada de doliu.

Dar.Dumnezeu îi acordă unui bărbat împlinirea a două dorințe. El îi cere cea mai bună băutură și cea mai bună femeie. Cu ce s-a ales? Cu apă minerală și cu Maica Tereza.

Amor(cu umor). Muchos anos în urmă, am fost cu bricul „Mircea” în țări cu lengua spaniolă. În Mexic, un coleg a făcut o pasiune pentru o creolă frumoasă foc. Hermosa, de la mă-sa. Și era o seară splendidă, cu vegetație abundentă, atracția omenească firească, dorința de amor la cote maxime... La trei luni după ce am ajuns acasă, în țară, colegul primește o telegramă, din care află că „embarazada”, în spaniolă, înseamnă însărcinată. ”Que trabajo! Ce încurcătură!” Colegul, de, gentilom, voia să fie tată, să aibă „hijo mio”, mai ales că s-a ales-bules din relația lor, Mexicul fiind la câteva… mii de kilometri de România. Cert e că muchacha a născut și colegul a făcut demersuri să fie împreună cu mama fiului lui. A reușit! Ole! Prin ambasade, pe la ministerul de Externe, iată-i împreună, formând o familie, nu sagrada, dar de toată bravada! Colegul mai merge în Mexico, îmi mai aduce câte o chitară, o țigară. Soția amabilă, câte o păpușă gonflabilă, iar prietenia dintre cele două țări e maravilloso. Minunată! Copilul lor a crescut, a urmat meseria tatălui, aceea de ofițer de marină. A fost și el într-o țară cu lengua spaniolă și… era o seară splendidă, cu vegetație abundentă, atracția omenească firească, dorința de amor la cote maxime... (Ananie Gagniuc)

Anti-cușer (?).Scriitorul israelian Eli Landau s-a hotărât să scrie prima carte de bucate israeliană despre carnea de porc. Este doar, spune el, din respect pentru această carne, refuzată de tradiția evreiască și al cărei consum rămâne restricționat în țară. Provocator? Toți autorii s-au confruntat la un moment dat cu recenzii nefavorabile. Dar câți dintre ei s-au expus direct mâniei divine și reproșului publicului bigot? Dr. Eli Landau este autorul ”Cărții Albe”, prima carte de bucate cu carne de porc din Israel. Cu cele 80 de rețete ale sale, inspirate în principal din gastronomia mediteraneeană și est-europeană, el își propune să dezvăluie secretele porcului acelor bucătari care nu l-au pregătit și nici măcar nu l-au gustat niciodată. De la mijlocul anilor 1950, legile au restricționat vânzarea cărnii de porc în Israel și au interzis creșterea acestuia, din respect pentru interdicțiile biblice. Dar lacunele legale au permis creșterea porcilor în scopuri științifice sau alimentare, în zone considerate creștine. Printre cumpărători s-au numărat evrei nepracticanți, arabi creștini și, mai recent, muncitori imigranți și sutele de mii de evrei veniți din fosta Uniune Sovietică și care nu mănâncă cușer. De acum încolo, municipalităților le revine să decidă dacă porcul poate fi crescut și vândut și dacă trebuie administrate amenzi celor ce nu respectă restricțiile. (Books.fr)

Sfaturi (1).Sfaturi apărute într-o revistă a cărei rubrică gastronomică o ţinea Păstorel: 1. Când inviți pe cineva la masă, nu-i faci un serviciu. De aceea, trebuie să-i dai tot timpul impresia că te simți onorat că a primit să petreacă un ceas sau două sub acoperișul dumitale. Expresia: a face cinste (a plăti) e grosolănie. Cinste îți face acel care acceptă. ​2. Nu te așeza niciodată la masă înainte ca doamna gazdă să fi luat loc. Până atunci așteaptă în dreptul locului care ți-a fost indicat. Dacă nu ți-a indicat locul, informează-te. ​3. Când te așezi, așază-ți scaunul în așa fel încât, răzimându-te de spetează, bustul să-ți rămână perfect vertical. E oribil la vedere domnul care se află pe marginea scaunului. Doamna în această poziție e de neconceput. ​4. Ține-ți coatele lipite. Când ești la masă, ca și când ești călare, numai așa trebuie să le ții. Pentru a ține dârlogii, furculița și cuțitul, mișcările antebrațului sunt suficiente. Dacă toți convivii ar ține coatele pe masă, lăsând la o parte latura estetică, pentru banchete ar trebui construite mese kilometrice, cu microfoane și haut-parleur. ​5. Du mâncarea la gură, nu gura la mâncare. Patrupedele se apleacă la nutreț, e drept, dar n-au ce face. 6. Nu sorbi supa, chiar dacă te-ai familiarizat cu zgomotul și nu-l mai auzi. Dacă nu poți mânca prea fierbinte, așteaptă puțin.