Vineri, 25 August 2023 (13:15:13)

Suceveanca Mădălina Ciobanu a obținut recent titlul de „Regina sprâncenelor” la un campionat național de frumusețe desfășurat la Constanța. „Visul meu s-a îndeplinit!”, a spus Mădălina imediat după competiția de beauty. „Pentru că iubesc ceea ce fac și mi-am dorit să urc cât mai sus pe scara succesului, am mai participat la un alt campionat organizat de Sibel Cristea Epic by Lash Event 2023, la Constanța. Pe lângă locul I la categoriile laminare sprâncene, stilizare și vopsire sprâncene și laminare gene, am avut onoarea de a primi titlul de Brow Queen. Luptați până când visul vostru devine realitate!”, a transmis suceveanca.

Pe 23 august 2023, tânăra în vârstă de 29 de ani, născută în Câmpulung Moldovenesc, dar care locuiește acum la Fălticeni (mamă, soție, antreprenor și „brow specialist”, „brow trainer”, nu în ultimul rând make-up artist), a participat la campionatul Epic by Lash Event desfășurat la Constanța, unde a câștigat locul I la toate probele la care s-a înscris (laminare sprâncene, stilizarea și vopsirea sprâncenelor, laminare gene).

În urmă cu două săptămâni, Mădălina a mai participat la campionatul Top Lash Camp din București, unde a fost învingătoare din nou, locul I la aceleași categorii. De asemenea, în luna mai a acestui an suceveanca a participat la campionatul internațional de sprâncene, care a avut loc în Turcia, și la care au fost peste 500 de participante din toate colțurile lumii, cu jurați internaționali. Atunci Mădălina Ciobanu a reușit să obțină locul III la categoria avansat, laminare sprâncene. Ea s-a clasat în top „10 Brow artist” și top „10 make-up artist”, în cadrul competiției din Turcia. Mădălina Ciobanu face parte din „Asociația Internațională a Brow Artiștilor din România”.