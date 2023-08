Vineri, 25 August 2023 (13:14:14)

Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof.univ.dr. Mihai Dimian, propune administrației județene o soluție pentru decongestionarea traficului rutier în zona orașului Gura Humorului, prin transformarea unui drum „funcțional doar pe hârtie” în drum circulabil. Profesorul Dimian a scris pe pagina sa personală de Facebook: „Astăzi, am stat în trafic. Cu toate că era o zi obişnuită a fost nevoie de mai mult de jumătate de oră să trec de Gura Humorului. În zilele mai încărcate am petrecut o oră sau chiar mai mult pentru a parcurge cei 5-6 km. Ştiu că se fac planuri pentru şoseaua de centură a oraşului, dar am aşteptat 12 ani să finalizăm una începută la Suceava, iar costurile şoselei de centură de la Gura Humorului sunt estimate la mai mult de 300 de milioane de euro şi o să depindem de cei care se perindă prin Guvernul de la Bucureşti”. O soluție ar putea fi, spune prorectorul USV, drumul județean care leagă Voroneț de Slatina (DJ 177D), „funcţional DOAR PE HÂRTIE (culmea este că acest DJ apare pe panourile de pe E58 şi sunt mulţi şoferi zilnic care sunt induşi în eroare încercând să-l folosească)”. „Eu l-am parcurs pe jos şi nu pare să fi fost vreodată un drum circulabil, DAR AR PUTEA FI. De asemenea, de la E85, înainte de trecerea de cale ferată, se poate amenaja un drum de 3 km, apoi se trece prin Voroneț şi de la capătul acestuia (Belmont) mai sunt 12 Km până la drumul de la Slatina (aproape de Mănăstirea Slatina)”, arată profesorul, anexând și o imagine.

Prof. Dimian face și o estimare a costurilor de amenajare a rutei „ce ar putea decongestiona traficul pentru cei care nu merg la Suceava sau Botoşani, cu anumite restricţii de tonaj” și „ar face totodată legătura între Mănăstirea Voroneţ şi Mănăstirea Slatina, de 15 km, devenind şi important turistic”: „văzând preţurile cu care s-a contractat drumul Mălini - Borca, estimez că vor fi necesare între 15 şi 20 de milioane de euro”. „Altfel, e greu să spui oamenilor <Hai în Bucovina!>, pentru ca apoi să stea în trafic o oră pentru a parcurge 5 km. Pot face asta pe DN1”, mai scrie profesorul sucevean.