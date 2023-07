Luni, 3 Iulie 2023 (11:59:56)

Eleva Ana-Maria Răileanu, de la Palatul Copiilor Suceava, a fost premiată la Palatul Elisabeta de Alteța Sa Regală Principele Radu, după ce a participat la Concursul Internațional de Creație Originală „Basmele Reginei Maria”, ajuns la ediția a XVIII-a. Concursul se află sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei României, și al ASR Principele Radu, premisa acestuia fiind chiar volumul de „Povești” scris de Regina Maria a României, ceea ce conferă un grad foarte mare de valorizare rezultatelor participanților. Suceveanca Ana-Maria Răileanu urmează cursurile cercului Cenaclu literar / Teatru la Palatul Copiilor sub coordonarea profesoarei Alina Șandru. Eleva din Suceava a obținut Premiul II la Secțiunea „Pagină de jurnal”. Palatul Copiilor Suceava se află la a patra participare la această competiție. Prof. Alina Șandru ne-a spus că acest concurs a adus împreună, anul acesta, peste 5.000 de concurenţi la secțiunile: creație literară originală, artă plastică și artă digitală. „Concursul are un caracter internațional, alăturând elevilor români colegi din Franţa, Letonia, Bulgaria, Republica Moldova Suedia şi Ucraina. Participanții au avut posibilitatea de a crea un basm original, o pagină de jurnal sau ilustrarea plastică/digitală a unui basm din patrimoniul cultural european. Anul acesta basmul din patrimoniul cultural a fost <Ploaia de stele> de Charles Perrault”.

La ceremonia de la Palatul Elisabeta au luat parte 134 de concurenţi şi 60 de profesori din Suceava, Iaşi, Constanţa, Tulcea, Giurgiu, Craiova, Corabia, Piteşti, Drobeta-Turnu Severin, Timişoara, Oradea, Cluj-Napoca, Ploieşti.