Miercuri, 28 Iunie 2023 (09:07:26)

Organizatorii Festivalului-Concurs Național de Literatură „Rezonanțe Udeștene”, ediția a XXVII-a, au anunțat câștigătorii acestei ediții. La Secțiunea Poezie:Marele Premiu „Magda Isanos” - Marinela Tcaci - Siret; Premiul I - Grațiela Țurțu – Suceava; Premiul II - Amalia Mayer – Suceava; Premiul III - Maria Moscaliuc – Suceava, Nicole Sere - Oradea – Bihor, Andreea Duduman – Suceava, Antonia Ilie – Suceava; Mențiuni Speciale cu aceeași medie: Mențiunea Specială I - Maria Amalia Nicolăescu – Bacău; Mențiunea Specială II - Ștefan Tudor Goția - Alba Iulia; Mențiunea Specială III - Ana Pasanciuc – Suceava, Mențiunea Specială IV - Alexia Pălăcintă - Mălini; Mențiunea Specială V - Paul Ungureanu; Mențiunea Specială VI - Ilinca Zmău; Premiul Cotidianului „Crai Nou” – Suceava - Adela Șulea – Suceava; Premiul familiei Motrici - Vetina Du Mitru - Râmnicu Sărat – Buzău; Premiul UAT Udești – Suceava - Lidia Derecichei - Piatra Neamț; Secțiunea Proză Scurtă: Premiul I - Nicole Sere - Oradea – Bihor; Premiul II - Maria Iavorovschi - Valea Vișeului – Maramureș; Premiul III - Ionela Cristina Mureșan - Mureșenii-Bârgăului, Bistrița-Năsăud, Secțiunea Reportaj Literar: Premiul I - Ioana Clara Hurhui – Suceava, Karina Vasilică – Suceava; Premiul II - Anastasia Roșioru – Suceava, Alexandra Mădălina Boca – Suceava.

Comisia de jurizare a Festivalului Național de Literatură „Rezonanțe Udeștene”, ediția a XXVII-a, a fost formată din critic literar, istoric literar, prozator, prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru – membru; critic, istoric literar, prozator, filosof al culturii și civilizației, academician R. Moldova, Theodor Codreanu – președinte;istoric literar, critic, prof. univ. dr. Vasile Spiridon – membru; scriitor, eseist, romancier, poet, diplomat, Nichita Danilov – membru; consultant artistic, poet, promotor cultural, Ioan Manole - organizator festival – secretar.

· Deschidere festival, joi, la Biblioteca Bucovinei

Festivalul-Concurs Național de Literatură „Rezonanțe Udeștene”, ediția a XXVII-a, se va desfășura, în perioada 29-30 iunie 2023, la Suceava, Udești - Ciprian Porumbescu.Poetul Ioan Manole a transmis: „Patru piloni omagiem, întru posteritate, în comuna Udești. Cu siguranță că personalitățile plecate de aici sunt mult, mult mai multe. Să nu uităm! Ele aparțin patrimoniului național. Joi, 29 iunie 2023, la ora 10:00, la Biblioteca Bucovinei, Sala de Artă Elena Greculesi, are loc deschiderea festivalului. Ne pregătim să ne reîntâlnim cu poezia, proza scurtă, reportajul în viziunea unei noi generații, incredibil de talentate. Vineri, 30 iunie, începând cu ora 9:00, în comuna Udești, întru pomenirea acestor 4 mari personalități literare pe care le-au dat acele pământuri(Magda Isanos, Eusebiu Camilar, Mircea Motrici, Constantin Ștefuriuc) și cu alți poeți și scriitori, iubitori de obște, cetățeni ai comunei, la temelia posterității lor. La Udești, vom fi în compania unui primar tânăr și inimos, a echipei sale, a profesorilor, a preoților și a tuturor celor care se implică, an de an, pentru a aduce onoare unei generații cândva de sacrificiu. Noi ne-am pregătit vreo trei luni. Ei se pregătesc de o viață”. Să nu uităm, a mai completat Ioan Manole, că „Rezonanțe Udeștene” este un proiect cultural ce, de peste 25 de ani, cultivă și apără memoria a patru spirite luminoase ale acelor locuri, patru coloane de granit în istoria acestor ținuturi: Magda Isanos, Eusebiu Camilar, Mircea Motrici, Constantin Ștefuriuc.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Primăria Comunei Udești, în colaborare cu Muzeul Național al Bucovinei, „Crai Nou” Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, Primăria comunei Berchișești, Asociația Culturală „Mircea Motrici”, Centrul Cultural „Unirea sub Oadeci” Udeşti, Biblioteca Comunală „Constantin Ştefuriuc” Udeşti.