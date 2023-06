Săptămâna asta cu calificări la Wimbledon trebuia să fie atractivă datorită turneului final al Europeanului de tineret, dar din cauza jocului prestat de ai noștri nu mai este. Cealaltă gazdă, Georgia, a profitat de respectivul statut, astfel că a ajuns la ultimul meci din grupă în postură de lider, dar și cu perspectiva pierderii calificării în caz de înfrângere în meciul cu Țările de Jos, coroborată cu o victorie a Belgiei împotriva Portugaliei sau chiar invers, dar cu scor generos pentru lusitani. Pe final de primă repriză, un șeptar de la georgieni, Davitashvili, a trecut ca prin brânză printre vreo 5 olandezi, reușind unul dintre cele mai frumoase goluri ale acestui an, însă olandezii au egalat dincolo de al cincilea minut de prelungire a mitanului! În ciuda golurilor și a barelor cu care au început olandezii, cel mai atractiv moment al acestui European mi s-a părut momentul acela în care un cățel a ”invadat” terenul de la Tbilisi, alergând fericit prin iarbă și apoi tăvălindu-se dornic de joacă atunci când a fost prins de un tânăr om de ordine, cu care părea să se cunoască. Nu știu ce chef de joacă or fi avut ai noștri aseară, în meciul cu croații, sper doar să nu fi terminat cu zero în dreptul golurilor înscrise. Drept e că nici adversarii noștri nu fuseseră mai breji până aseară, deci un 1-1 însemna punct și gol marcat pentru ambele echipe, ar fi trebuit să cadă la pace. Mi-a ieșit ”combinația”?

Dar în vremea asta, Gigi Becali ce-mi făcea? Se ducea în haiducie la sediul FRF ca să anuleze regula U21, poate singurul lucru bun făcut de actuala conducere a fotbalului românesc. N-am înțeles de ce, fiindcă echipa lui chiar e avantajată de respectiva regulă, dar nici nu e important să înțeleg eu acțiunile lui Becali. La ieșire i-a mitraliat pe toți cei ce votaseră pentru menținerea regulii, numindu-i sclavi. Însă replica a venit de unde nu se aștepta, i-auziți aici: ”societatea noastră se va transforma când oameni cu profil de infractori nu vor mai fi în prim-plan”! Din păcate, nu e vorba de vreun om de televiziune cu putere de decizie, ci de Răzvan Burleanu, președintele FRF. Până la predarea acestui material, în pauza meciului dintre georgieni și olandezi, replica lui Meme Stoica, omul cu cutia de carton – vă mai amintiți?, nu a venit. Dar va veni, mai ales că oficialul fecesebist a primit deunăzi amendă din partea comisiei de disciplină și e foarte supy.