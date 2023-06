Miercuri, 28 Iunie 2023 (16:22:52)

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni au anunțat că au formulat propunere de arestare preventivă în cazul unui inculpat care, recidivist în infracțiuni rutiere, a fost pus din nou sub acuzare pentru infracțiunile de conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

Judecătoria Fălticeni a respins propunerea de arest preventiv, însă a dispus ca inculpatul, Marcel Muntean, să fie plasat în arest la domiciliu. Așadar, bărbatul nu a mai rămas în arestul IPJ Suceava (unde a fost reținut pentru 24 de ore), dar nu are voie să-și părăsească domiciliul.

Procurorii de la Fălticeni pot contesta această decizie la Tribunalul Suceava, soluția nefiind definitivă.

Pe 19 iunie, în jurul orei 09.00, bărbatul în vârstă de 41 de ani, din satul Boura, comuna Forăști, a fost depistat la volan de un echipaj de poliție fără a deţine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Bărbatul era și băut, probele de sânge indicând alcoolemiile de 1,09 g/l proba I şi 0,91 g/l proba II.

După ce probele au ajuns la dosar inculpatul a fost pus sub acuzare și reținut pentru 24 de ore.

Cel mai grav aspect al cazului este că bărbatul de 41 de ani a mai fost condamnat de Judecătoria Fălticeni pentru aceleași două infracțiuni. El a primit 1 an de închisoare pentru conducere fără permis și 9 luni pentru conducere sub influența alcoolului, pedeapsa rezultantă fiind de 1 an și 3 luni de închisoare. Pedeapsa a fost suspendată pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 6 luni.

Așadar, în cauză este vorba de noi infracțiuni comise în termen de încercare, fapt care, probabil, va duce în cele din urmă la o pedeapsă cu executare pentru inculpatul recidivist.