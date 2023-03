Luni, 6 Martie 2023 (14:07:46)

Sute de credincioși au participat în Duminica Ortodoxiei, 5 martie 2023, la Mănăstirea Voroneț, la o procesiune cu icoane și ștergare țesute cu fir alb și negru.

Fiecare participant la procesiune a primit din partea obștii de maici de la Voroneț câte o icoană, pe care a purtat-o în brațe în timp ce a înconjurat biserica, în semn de mărturisire a credinței ortodoxe.

De asemenea, credincioșii de toate vârstele au primit și câte un ștergar cu lumânare și câte un colac din partea măicuțelor de la Voroneț, la parastasul pentru Stavrofora Irina Pântescu, întâia stareță a Mănăstirii Voroneț, la împlinirea unui an de la plecarea Măicuței la Ceruri, pe 7 martie 2022.

Procesiunea cu icoane, ștergare, cu prapuri, în sunet de clopote și cântece religioase, a avut loc, după Sfânta Liturghie, în jurul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, în fruntea procesiunii aflându-se Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor numeros de preoți.

· „Să mulțumim Domnului că am fost crescuți, botezați în această credință ortodoxă”

La finalul procesiunii, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a transmis următorul mesaj: „Să primească Dumnezeu rugăciunea noastră de astăzi. Această procesiune, pe care am făcut-o purtând în mâini sfintele icoane, în Duminica Ortodoxiei, să ne aducă aminte că noi trebuie să devenim adevărate icoane, în care să se reflecteze Dumnezeu. Să mulțumim Domnului că am fost crescuți, botezați în această credință ortodoxă, s-o prețuim, s-o iubim și să ne arătăm vrednici de această chemare. Vă transmit gând de binecuvântare și de prețuire și din partea ÎPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Nu doar ziua de astăzi, ci întreg postul să ne fie binecuvântat de Dumnezeu cu rodire multă”.

· Conjunctură unică

Stavrofora dr. Gabriela Platon, stareța Mănăstirii Voroneț, a punctat că la Voroneț biserica este plină de icoane, de reprezentările sfinților, și în interior, dar și pe pereții exteriori.

„Noi am oferit fiecărui credincios o icoană, pentru a da mărturie de credință și aici la Voroneț. Rămâne unică această zi, pentru că, probabil, această conjunctură nu va mai fi: icoane și ștergare au purtat în mâini toți cei care au venit în Duminica Ortodoxiei la Voroneț, icoane pentru mărturisirea credinței și ștergare de sufletul Măicuței noastre starețe stavrofora Irina Pântescu. Ne-am rugat împreună și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate”, a spus stareța Mănăstirii Voroneț.

· Parastas

În prima parte a Duminicii Ortodoxiei, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Voroneț a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți, în prezența credincioșilor care au umplut până la refuz paraclisul mănăstirii.

Răspunsurile la strană au fost date de stavrofora dr. Gabriela Platon, stareța Mănăstirii Voroneț, stavrofora scriitoare Elena Simionovici, împreună cu obștea de maici a Mănăstirii Voroneț. Pastorala Sfântului Sinod, în Duminica Ortodoxiei - 2023, a fost citită în biserică de către stareța Mănăstirii Voroneț.

După Sfânta Liturghie, a avut loc parastasul pentru Stavrofora Irina Pântescu, întâia stareță a Mănăstirii Voroneț, la un an de la plecarea la Ceruri, la mormântul de lângă paraclisul mănăstirii, loc ales chiar de către sfinţia sa. Măicuțele de la Voroneț s-au îngrijit să împodobească mormântul Stavroforei Irina Pântescu cu flori de primăvară, în nuanțe de alb, galben, roz.

Parastasul pentru Stavrofora Irina Pântescu a fost încărcat de emoție, de aduceri aminte, participanții adunându-se în jurul mormântului pentru a cânta împreună „Veșnică pomenire”, pentru a se ruga lui Dumnezeu să-și aducă pururea aminte de stavrofora Irina Pântescu (1932-2022).

Pe 7 martie 2023 se împlinește un an de când stavrofora Irina Pântescu nu mai este fizic printre noi, dar dăinuiește în sufletele, în amintirile, în gândurile, chiar în visurile multora dintre cei care au cunoscut-o și prețuit-o.

Fiecare dintre cei prezenți la parastasul de duminică al Măicuței Irina, săvârșit în Duminica Ortodoxiei, preoți, călugări și călugărițe, mireni, deopotrivă, își doresc să păstreze neîntreruptă legătura spirituală cu întâia Stareță a Mănăstirii Voroneț, s-o pomenească neîncetat în rugăciunile lor și să nu uite învățăturile pe care le-au primit de la ea.

În jurul mormântului Măicuței Irina Pântescu au fost așezate covoare țesute de Victoria (Victorița) Platon, mama stavroforei dr. Gabriela Platon. Pentru că tocmai a împlinit vârsta de 83 de ani, Victorița Platon a primit un buchet de flori și urări de sănătate și putere de creație, pentru că toate covoarele țesute de mâinile ei, cu trudă, în nopți lungi și obositoare, și la această vârstă, sunt podoabe frumoase și apreciate de cei care vizitează Voronețul.

· „Minunea zilei, pentru Măicuța”

La parastas au participat apropiați ai obștii Mănăstirii Voroneț, „familia extinsă” din țară, dar și de peste hotare, localnici, credincioși din multe sate apropiate Voronețului, oameni care au dorit să fie alături de măicuțele Voronețului la parastasul de un an de la plecarea la Ceruri a stavroforei Irina Pântescu, întâia Stareță a Mănăstirii Voroneț.

„Am simțit că ziua de duminică a ieșit așa cum a vrut Dumnezeu să arate, din nou, pentru că o cinstește pe Măicuța. Cine ar fi putut să alinieze toate micile detalii care să facă această zi unică: contopirea Duminicii Ortodoxiei cu praznicul Măicuței. Așa cum a subliniat Preasfințitul Părinte Damaschin, se datorează Sf. Împărătese Irina, care a contribuit la restaurarea cultului Sfintelor Icoane, și care a dus și la instituirea Duminicii Ortodoxiei. Și ce coincidență, să fie tot azi pomenirea Măicuței Starețe Irina. Când am privit înapoi spre coloana de procesiune și i-am văzut pe toți credincioșii cu icoane și ștergare, atunci am realizat frumusețea momentului, care este, de fapt, minunea zilei, pentru Măicuța. Fiecare credincios a primit și pachete cu bucate pe care le-au pregătit maicile, cu ajutorul doamnelor noastre care ne ajută de fiecare dată. Ele au spus că de trei zile se pregătesc de <sărbătoarea Măicuței>, nu de praznic. Și așa am simțit toți. Vreau să transmit mulțumiri și credincioșilor prezenți duminică la Voroneț, oamenilor fideli, oamenilor din satele sucevene, tuturor și fiecăruia în parte”, ne-a mai spus, la final, stareța Mănăstirii Voroneț.