Joi, 23 Februarie 2023 (15:45:32)

Datele provizorii de la recensământul persoanelor și locuințelor 2021, transmise, joi, de Prefectura Suceava, arată că în județul nostru sunt cele mai multe casnice din România; un județ în care, din 642.551 de locuitori, populația activă este de 237.100 persoane. Din rândul populației active, 213.700 de persoane sunt ocupate și 23.400 sunt șomeri.

În ceea ce privește persoanele casnice, numărul lor este de 63.787, din care 53.160 sunt femei. Explicațiile oferite de Direcția de Statistică pentru numărul ridicat de casnice sunt următoarele: județul este unul preponderent cu activitate agricolă, ocupând locul 2 în ce privește numărul de exploatații agricole eligibile pentru recenzare, cu 151.344 exploatații agricole; persoana care lucrează în agricultură cel puțin o oră, pentru producerea de bunuri în scop de autoconsum, și care nu caută în mod activ un loc de muncă nu este considerată ca fiind parte din populația activă; procentul mare al persoanelor plecate la muncă în străinătate, ale căror familii în țară își reduc activitatea la munca agricolă doar pentru partea de autoconsum, pentru a putea avea grijă de copii. De asemenea, un rol important îl are creșterea populației de alte confesiuni. De exemplu, numărul persoanelor aparținând Cultului Creștin Penticostal a crescut cu 1,7% față de recensământul din 2011. „În aceste familii numărul de copii depășește media. Astfel, vorbim de renunțarea la activități contra plată sau cu scopul obținerii de profit, în favoarea creșterii și educării copiilor”, este una dintre explicațiile oficialilor de la Statistică.

Din punct de vedere al confesiunii, 86,2% din populație este creștin-ortodoxă, 9,5% sunt penticostali, 0,9% romano-catolici, 0,6% creștini de rit vechi și 2,8% sunt locuitori de alte religii.

În ceea ce privește gradul de instruire, doar 10% din populație are un nivel ridicat de instruire. 42,4% are un nivel mediu și 47,6% are nivel scăzut.

Populația rezidentă a județului Suceava este de 642.551 persoane, în creștere cu 7.741 persoane față de recensământul precedent. Mai mult de jumătate, 60,7%, trăiește în mediul rural, față de 57,9% la recensământul din 2011. Ponderea femeilor este ușor mai mare decât a bărbaților, anume 50,7% din populația rezidentă totală a județului. Suceava este un județ cu populație tânără, cu o vârstă medie de 39,9 ani, față de 42,4 ani, vârsta medie pe țară.

Populația inactivă cuprinde 405.500 persoane, din care pensionarii și beneficiarii de ajutor social reprezintă aproape o treime (33,2%), aproximativ egal cu categoria elevilor și studenților (33,4%).

Din punctul de vedere al ponderii populației ocupate în populaţia rezidentă a județului, judeţul Suceava se situează pe locul 40 în ierarhia judeţelor. Ca pondere a șomerilor în populaţia rezidentă a județului, Suceava se situează pe locul 7 în ierarhia judeţelor.

Referitor la natalitate, județul Suceava este în top. În anul 2018 a fost pe locul 1 cu 14,1 rata de natalitate; în 2019, pe locul 3 după județele Vaslui și Iași, cu 14,1 rata de natalitate; în 2020, pe locul 2 după județul Vaslui, cu 13,8 rata de natalitate, și în anul 2021 am revenit pe locul 1, cu 13,8 rata de natalitate.

La rata de fertilitate (născuții vii la 1000 de femei în vârstă fertilă), județul Suceava a ocupat locul 1 în anii 2018-2021, cu valori între 48 și 50,1.