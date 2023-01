De duminică dimineață

Duminică, 29 Ianuarie 2023 (19:46:42)

Locuințele a mii de suceveni din cartierul Burdujeni au rămas fără nici o sursă de încălzire, la final de ianuarie, într-o perioadă cu temperaturi negative atât noaptea cât și ziua, din cauza unei avarii la conducta principală care furnizează agent termic în zona Gării.

Avaria, apărută duminică dimineața, la ora 03.30, a fost remediată cu greu, cu intervenție manuală, în curtea unei case de pe strada Florilor, deoarece conducta respectivă traversează o propietate privată, dar când a fost reluată furnizarea, pe seară, s-a produs o nouă avarie, la 10 metri distanță de prima.

În condițiile în care pierderile de agent termic pe rețea erau foarte mari și puneau în pericol furnizarea căldurii și în alte zone ale orașului, iar proprietarul terenului nu a permisă să se mai intervină în curtea sa pe timpul nopții, furnizarea energiei termice rămâne întreruptă pe întreaga zonă a Gării Burdujeni, inclusiv cartierul ANL Privighetorii, până la remedierea avariei, în cursul zilei de luni.

Un anunț în acest sens a fost dat de către Thermonet și în cursul serii de duminică, după ce s-a constatat că nu sunt alte variante:

„În cursul acestei dimineți a apărut o avarie pe conducta ce alimentează cu agent termic PT Gara și PT ANL Gara. Colegii au intervenit pentru remedierea avariei, dar, la umplerea instalațiilor, conducta a cedat din nou, în altă zonă. Din cauza că avaria este localizată pe un teren proprietate privată, nu putem interveni decât mâine dimineață, astfel ca în această noapte nu vom putea furniza agentul termic către locuințele sucevenilor branșate la cele doua PT - Gara si ANL Gara! Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, este mesajul transmis de reprezentanții Thermonet.

Locuitorii din zona Gării spun că este a patra oară în decurs de o lună de zile în care au rămas fără căldură și apă caldă din cauza avariilor la conducta respectivă, care are o vechime considerabilă și ar fi trebuit să fie deviată pe un alt traseu cu mai mult timp în urmă.

„Numai în cadrul asociației 36, pe care o reprezint, sunt 590 de locuințe, dar în total suntem șase asociații cu peste 2000 de locuințe afectate de oprirea căldurii și apei calde. Oamenii stau în frig fără explicații, nu a anunțat nimeni nimic, suna la noi telefoanele de se înroșesc liniile...Este a patra oară când pățim așa ceva în decurs de o lună, am tot avut înțelegere, am așteptat să se remedieze problemele, dar ne-au adus la exasperare. Sunt oameni în vârstă, cu probleme de sănătate, alții sunt tineri, cu copii mici, nu pot sta în frig. Am căutat să împrumutăm unora calorifere electrice, convectoare, ce găsim, să aibă o sursă de căldură cei cu probleme deosebite, mai ales că e foarte frig acum”, a spus Elena Gemănar, administrator de asociație din zona Gării.

Echipele Thermonet au avut de intervenit duminică în paralel în două zone din cartierul Burdujeni, la Gară și pe Cuza Vodă, la punctele termice H și I, unde a mai fost o avarie, finalizată duminică seara, după ce sâmbătă noapte au avut loc căderi de tensiune care au afectat funcționarea sistemului de termoficare, în cele două zone producându-se așa numitul efect „lovitura de berbec” – cauza avariilor.

Lucrarea de remedeiere a problemelor care afectează zona Gării va fi reluată luni dimineață, de la 06.30, astfel încât există șanse ca furnizarea căldurii să fie reluată în aceeași zi.