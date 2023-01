Nu spun nimic nou faţă de alte (multe) rânduri în care am arătat că explicaţia pentru nenumăratele discuţii, dezbateri, analize, comentarii etc.din fotbalul nostru este aceea că nu avem fotbal! Obişnuiţi încă din secolul XIX, de la Titu Maiorescu, cu "formă fără fond", adică de inventat fel de fel de instituţii numai ca să fim ca alţii, şi în acest mileniu am copiat totul din lumea normală, cel puţin în privinţa fotbalului: organizare, regulamente, structuri, organigrame. Un singur lucru nu am reuşit să îl facem ca dincolo: fotbalul! Inclusiv ultimul Campionat Mondial a fost un omagiu adus fotbalului ofensiv şi spectaculos, dovadăcă în finalăau ajuns cele mai ofensive echipe în care joacă unii din cei mai tehnici fotbalişti din lume. Au priceput ai noştri ceva din asta? Absolut nimic! Continuăm să aducem elogii antijocului, antrenori şi fotbalişti deopotrivă mândrindu-se când scot câte un 0-0 pe nu ştiu unde. Nici gând de ofensivă, de spectacol, de frumos în general. Aşa că neexistând practic fotbal în lumea fotbalistică românească, toate panaramele din sistem trebuie să inventeze ceva care să le justifice existenţa şi salariile. Avem în ziua de azi două echipe din Craiova cu acelaşi nume în Superliga, dar avem şi 3 de Dinamo şi două de Steaua plus FCSB în ligi diferite. Se discută zi şi noapte, de ani de zile. Nu se întâmplă nimic. Dinamo e în insolvență, de fapt faliment, cam pentru a patra oară. Nu se ştie cine-s acţionarii, nu primeşte nimeni bani, dar panarama de echipăse târâie de zeci de ani pe muchia Codului Penal. Şi nu se întâmplă nimic. Rapidul e în proces (a câta echipă din România!?) cu naiba ştie cine, pe probleme de nume şi de palmares, la fel ca FCSB cu Steaua lui Talpan. Sunt antrenori fără carnet şi fără licenţă, dar care antrenează, fiindcă n-om fi noi mai breji caAnglia, Germania şi Spania,unde antrenează şi câştigă zeci de trofee unu' Guardiola, tot fără carnet de antrenor! FRF e condusă de un bagabont proţăpit politic şi care până să ajungă acolo nu călcase pe vreun stadion, iar LPF de un mut care de ani de zile, de când e acolo, n-a apărut niciodată în public, fiind ocupat doar să-l ascundă de justiţie pe asasinul de fiu-su. Şi mai sunt sute de subiecte, de la transferuri până la blaturi, de la arbitraje ticăloase până la spălare de bani. Spuneţi şi dv: mai e nevoie şi de fotbal când avem atâtea rahaturi de rezolvat? Pardon: de discutat!