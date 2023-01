Luni, 9 Ianuarie 2023 (10:37:51)

Un tânăr de 21 de ani, din satul Stâncuța, comuna Zvoriștea, este cercetat penal de polițiști și procurori după ce a dresat doi câini metis ogar. Potrivit anchetatorilor, în zilele de 23 și 24 septembrie 2022, dar și pe data de 23 octombrie 2022, bărbatul a folosit mai mulți iepuri pentru dresajul celor doi câini, fapt interzis de legislație. Autorul a fost identificat abia la începutul acestui an printr-o activitate comună a lucrătorilor Secției 8 Poliție Rurală Adâncata și a polițiștilor Biroului pentru Protecția Animalelor.

Pe data de 6 ianuarie pe numele său a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Ulterior, procurorul de caz a dispus continuarea cercetărilor cu tânărul sub control judiciar, cu interdicția de a părăsi județul. Acesta este cercetat pentru comiterea, în formă continuată, a infracțiunii de „folosirea de animale vii pentru dresajul altor animale sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferință”. Polițiștii au ținut să reamintească faptul că „folosire de animale vii pentru dresajul altor animale sau pentru a le controla agresivitatea” constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă. În plus, persoana condamnată pentru o astfel de infracțiune poate primi din partea instanțelor de judecată și interdicția de a deține animale pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 5 ani.