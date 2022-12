Joi, 29 Decembrie 2022 (17:01:15)

An de an, Monitorul de Suceava a primit sute de colindători și urători, care ne-au adus bucuria Crăciunului și a Anului Nou, prin cântecele și versurile lor minunate. Și anul acesta am avut parte de o mulțime de colindători, pe care i-am primit la redacție, pentru a ne bucura de vocile lor minunate, costumele deosebite și spectacolele pregătite cu trudă, dar am continuat să facem și concursul online de colinde, demarat în primul an de pandemie.

În acest fel, au avut posibilitatea să ne colinde și cei care se află mai departe și care nu puteau veni să ne întâlnim față în față, dar pe care i-am primit cu drag, virtual, pe pagina noastră de socializare, prin intermediul concursului “Iată vin colindători!”.

Iar rezultatele au fost impresionante – sute de colindători din județul Suceava, din Moldova, dar și din alte regiuni ale țării ne-au făcut sărbătorile mai frumoase cu cântecele lor pline de farmecul Crăciunului, al Anului Nou, al zăpezilor care ne amintesc mereu de frumusețea copilăriei și de acel timp din an în care încercăm să fim mai buni, aproape de cei dragi și de cei care au nevoie de noi.

Am avut alături de noi colindători din întreg județul Suceava, dar și participanți din alte județe, care ne-au transmis gânduri bune și melodii frumoase, care s-au bucurat de aprecierile voastre.

Câștigătorii concursului “Iată vin colindători!”, ediția 2022



Locul I – „Colind” - Tănasă Renata și Tanase Ianis - localitatea Grămești, județul Suceava – 114.000 minute de vizionare, peste 27.000 de like-uri și peste 4.600 de distribuiri

Locul II - "Dați drumul la cer" - Adina-Maria Cliuciovan, comuna Straja, județul Suceava - 20.800 de minute de vizionare, peste 3.100 de like-uri și aproape 600 de distribuiri

Locul III - Boico Yuri Iustinian, elev în clasa a III-A la Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava - peste 7.000 de minute de vizionare, peste 2.100 de like-uri și aproape 250 de distribuiri.

Statisticile sunt realizate de către instrumentele speciale ale Facebook pentru monitorizarea paginilor și oferă o imagine mai amplă asupra reacțiilor cititorilor decât cea vizibilă la postarea inițială.

Premiile vor fi acordate în prima săptămână din 2023, câștigătorii urmând să fie contactați de noi în baza numerelor de telefon trimise odată cu colinda.

Vă mulțumim din suflet pentru momentele magice create, pentru eforturile depuse și pentru bucuria adusă în suflete prin urările transmise, colinde și melodii de Crăciun și Anul Nou.

Colectivul Monitorul de Suceava