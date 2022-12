Joi, 29 Decembrie 2022 (10:50:34)

12 cazuri de gripă au fost confirmare, în săptămâna 19 – 25 decembrie, în județul Suceava, cele mai multe îmbolnăviri regăsindu-se la grupa de vârstă 2 – 4 ani (5 cazuri). De asemenea, alte două probe au fost recoltate si trimise în vederea testării gripei.

Bolile respiratorii specifice sezonului rece au afectat atât copii, cât și adulții sau bătrânii.

Potrivit Direcției de Sănătate Publică (DSP) Suceava, patru diagnostice de gripă au fost puse la pacienți între 15 și 49 de ani, două cazuri sunt la bebelușii sub 1 an, iar un pacient are între 5 și 14 ani.

11 dintre cei diagnosticați cu gripă au necesitat internare.

Referitor la pneumonii, săptămâna trecută au fost înregistrate 288 de cazuri, 140 necesitând internare, marea majoritate a celor spitalizați fiind copii sub patru ani.

De altfel, copiii din grupele de vârstă 0 – 1 an și 2 – 4 ani sunt cei mai afectați de gripă.

Sunt 66 de cazuri confirmate la bebeluși (0 - 1 an) și 65 la copiii cu vârste între 2 și 4 ani.

Cât privește infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), în săptămâna dinaintea Crăciunului au fost confirmate 862 de cazuri.

Cei mai afectați au fost copiii cu vârste între 5 și 14 ani – 303 cazuri, urmați de cei cu vârste între 15 și 49 de ani – 198 de cazuri și de micuții între 2 și 4 ani – 135 cazuri.