Nu ştiu nici măcar dacă în vremurile absolut cretine pe care le traversăm mai este permisă utilizarea cuvântului "bulibăşeală", care îşi are rădăcina în "bulibaşă", definit de DEx ca "şef al unei cete de ţigani". Bulibăşeala înseamnă dezordine, harababură, haos, ceea ce se potriveşte de minune cu starea actuală (de fapt eternă!) din fotbalul românesc. Şi fiindcă peştele de la cap se împute (numai că,spre deosebire de zicerea clasică, nu se curăţăde nicăieri!), capul ierarhic al fotbalului nostru, un anume Burleanu, zilele trecute ne-a povestit într-un memorabil interviu la Digi Sport căa fost în Qatar, unde realizarea supremă a domniei sale a fost să meargă la unul din stadioane în aceeaşi maşină cu Roberto Carlos (i-o fi spus cineva de pe-acolo cine-i domnul în cauză, că Burleanu n-avea de unde-l şti, că doar Carlos n-a fost jucător de, pardon!, futsal). După ce a privit la oarece meciuri, evident că fără să priceapă nimic, Burleanu a tras şi niscai concluzii pe care le-a expus în acelaşi interviu. Prima şi cea mai puţin amuzantă a fost aceea că echipanumită România şi încredinţată de el însuşi unui nefericit care poartă povara numelui lu' tac'su (şi atât!, fiindcă împovărat de ştiinţajocului evident că n-a fost vreodată) n-are cum să nu se califice în ce competiţii vor urma, prima fiind Europeanul, până la care avem mai puţin de un an jum'ate. Apoi a băgat-o pe aia grea, anume că în 2026 România va fi prezentă în... Qatar! Adică gura păcătosului (sau a tăntălăului!?) adevăr grăit-a: în timp ce 48 de naţionale vor fi la Mondialul din SUA, Canada şi Mexic, noi poate vom juca vreun amical în Qatar! În timp ce ăsta spune gogomănii, în teritoriu e bulibăşealătotală: la Cluj un antrenor care a distrus ideea de fotbal primeşte contract pe nişte... mii de ani (fix după ce chiar de ziua lui a luat-o de la nişte necalificați), altul tot de la Cluj fuge de nebun la Craiova pentru a-l înlocui pe Rădoi, plecat de acolo nu se ştie de ce, la FCSB e adus antrenor un fost puşcăriaş etc. Cam de pe aici ar trebui selectaţi ăia care, după mintea lui Burleanu, se vor califica într-o veselie.