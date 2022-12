Miercuri, 14 Decembrie 2022 (10:41:07)

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a arătat că transportul pe calea ferată reprezintă, în toate statele dezvoltate, cel mai important mijloc de comunicații, atât pentru călători, cât și pentru mărfuri.

”Rapid, sigur și mai ieftin decât alte tipuri de transport, în România, acest element de infrastructură a fost neglijat în perioada care s-a scurs de la căderea comunismului și până astăzi. Căile de rulare sunt învechite, viteza medie de deplasare este mai mică decât în perioada comunistă, locomotivele sunt uzate și se defectează frecvent, trenurile noi se lasă așteptate, iar gările arată precum imobile abandonate, fără proprietar. În anii 90, România avea una dintre cele mai extinse rețele de cale ferată din Europa, potrivit evaluărilor care s-au realizat în cadrul programului Traceca. Din păcate, liniile secundare s-au suspendat sau au dispărut, trenurile pentru naveta lucrătorilor s-au sistat, iar magistralele principale au fost neglijate total, fiind la originea întârzierilor de sute de minute pe care le înregistrează majoritatea trenurilor”, a arătat Ioan Balan.

Deputatul sucevean mai spune că anul 2022 a adus pentru Moldova vești deosebit de bune, prin ritmul în care au fost demarate lucrările la diferite tronsoane din autostrăzile pe care le așteptăm de peste 30 de ani.

”Nu am cum să nu mă bucur, mai ales că unele loturi sunt construite de constructori români, care lucrează impecabil și într-un ritm îmbucurător. Cu toate acestea, Moldova are nevoie și de investiții în infrastructura feroviară. Vă garantez că dacă am avea o cale ferată de mare viteză, cei mai mulți suceveni s-ar urca în tren ca să vină la București sau să meargă la Cluj ori Timișoara. Însă, nu putem să ne facem că nu vedem că trenul de la Suceava la București are mai mereu întârzieri de zeci sau sute de minute, că apar avarii pe calea de rulare sau că oamenii tremură în vagoane pentru că s-a mai defectat o locomotivă. Zilele trecute, sucevenii au fost foarte bucuroși că s-au reintrodus trenurile Intercity de la Suceava la București. Însă, acest lucru nu a însemnat că trenul a parcurs distanța mai repede, ci doar prețul biletului a fost mai mare, iar întârzierea a rămas aceeași, în jur de două ore. Cum să aibă oamenii încredere și să aleagă călătoria cu trenul dacă serviciile lasă de dorit?”, s-a întrebat Ioan Balan.

Parlamentarul liberal a anunțat că la finalul acestei săptămâni se va vota cel mai curajos buget alocat investițiilor din ultimii 32 de ani. ”Apreciez că bugetul propus de premierul liberal Nicolae Ciucă pentru anul 2023 este cel mai curajos buget pentru investiții, atât la nivelul comunităților locale, cât și la nivelul ministerelor. De aceea, văzând că Ministerul Transporturilor deja a alocat finanțări către reabilitarea mai multor magistrale de cale ferată din Sudul și Vestul țării, fac apel la actualul ministru să ia în considerare ca în anul 2023 să acorde o atenție deosebită și reabilitării infrastructurii feroviare din Moldova. O cale ferată modernă și rapidă ar contribui puternic la dezvoltarea regiunii, iar călătoria cu trenul ar redeveni principalul mijloc de transport pentru distanțele lungi și principala conexiune între provinciile istorice ale țării”, a concluzionat Ioan Balan.