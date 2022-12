Miercuri, 7 Decembrie 2022 (19:41:48)

Strategia de turism a Sucevei va include în continuare roata panoramică și alte investiții menite să fie puncte de atracție pentru turiști, existând premise bune pentru dezvoltarea de activități economice profitabile în domeniu, spre beneficiul localnicilor.

Edilul municipiului reședință de județ a spus că Suceava a devenit primul oraș care are avizată Organizația de Management al Destinației pentru că a făcut aceste demersuri încă dinaintea apariției legislației în domeniu.

„Am făcut demersuri pentru Organizația de Management al Destinației înainte de a fi domnul Cadariu ministru. Asta nu înseamnă că nu-i mulțumesc pentru sprijin, dar să nu se înțeleagă greșit că am mers noi de la Suceava și cu intervenții la ministru și ne-a dat nouă primii. Nu! Noi deja am făcut documentația pentru OMD, iar când s-a dat legislația în vară, am reluat-o. Sună și bine: Suceava - Orașul Cetății de Scaun”, a spus Ion Lungu. El s-a arătat încrezător în strategia de turism a municipiului Suceava.

„Cred că turismul poate să fie una dintre activitățile economice profitabile ale municipiului Suceava, care să aducă bani și la bugetul Consiliului Local, dar, în același timp, să creeze locuri de muncă și să fie benefic și agenților economici”, a spus primarul Ion Lungu, care își propune o revitalizare și dezvoltare a acestui domeniu, inclusiv prin montarea unei roți panoramice, în ciuda criticilor lansate în principal de adversarii politici.

„O să punem din nou roata panoramică în bugetul Consiliului Local pentru anul viitor, dar și Aqua-park-ul. Includem în atracții și zona de agrement Tătărași, zona de agrement Parc Șipote, zona de agrement de pe malul Sucevei, dar și ștrandul pe care îl vom da în funcțiune în primăvară”, a spus Ion Lungu, care spune că nu se poate face turism fără să ai obiective turistice și să creezi evenimente.