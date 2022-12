Vineri, 2 Decembrie 2022 (13:18:38)

La Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din municipiul Suceava va avea loc luni, 5 decembrie, de la ora 17:00, cea de-a VII-a ediție a Galei de premiere „10 pentru folclor”. Evenimentul va reuni artiști din diferite zone ale țării și va încununa cei șapte ani de activitate. Invitațiile la spectacol s-au epuizat în doar 24 de ore, dar gala va fi transmisă live pe pagina https://www.facebook.com/10pentru.folclor și, ulterior, spectacolul va fi difuzat și pe postul regional de televiziune Intermedia.

Inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, Mihaela Bârsan, ne-a spus că spectacolul de pe 5 decembrie 2022 este un eveniment care a apărut foarte din scurt, „după ce am aflat de la doamna inspector Loredana Ceică despre numărul mare de opționale de folclor care au fost introduse în anul școlar 2022-2023. Inițial, toate eforturile mele se îndreptau către luna februarie 2023, atunci când intenționăm să pornim din nou caravana folclorului prin localități. Am considerat însă că trebuie să arătăm că prețuim activitatea profesorilor și elevilor care au preocupări în ceea ce privește opționalele de folclor și așa am pus la cale, împreună cu domnul primar al municipiului Suceava, Ion Lungu, evenimentul de pe 5 decembrie. Doar am anunțat evenimentul pe 1 Decembrie, iar pe 2 decembrie invitațiile au fost deja epuizate. Asta fără ca publicul să fi știut distribuția. Nu cred că este nevoie să adaug mai mult, oamenii s-au obișnuit ca spectacolele <10 pentru folclor> să fie unele de înaltă ținută. Vă asigur că așa va fi și acesta: preț de trei ore, iubitorii de folclor vor avea în față o poveste unică ( folclor și tradiții legate de sărbătorile de iarnă), un regal, care le va umple sufletele de bucurie. Totodată, școlile și profesorii care fac lucruri deosebite vor fi promovați mai mult. De această dată, vorbim despre părintele Lucian Tablan Popescu, dirijorul Coralei de fete <Ciprian Porumbescu> a Colegiului Național <Ștefan ce Mare> Suceava, inimoasa profesoară Adriana Caliniuc, de a Școala Gimnazială <Miron Costin> Suceava, și harnica profesoară Tamara Bujorean, de la Școala Gimnazială Bosanci, care are printre cele mai frumoase și interesante opționale de folclor din județ”.

Gala de premiere „10 pentru folclor”, ediția a VII-a, este organizată de Primăria și Consiliul Local Suceava, Asociația ”10 pentru folclor”, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Televiziunea Intermedia și Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava.

„Vreau să mulțumesc, în primul rând, publicului fidel proiectului nostru, domnului primar Ion Lungu, fără de care nu aș fi reușit să duc povestea la nivelul următor, deputatului Mirela Elena Adomnicăi, care ne-a ajutat să ne extindem și în alte județe, deputatului Bogdan Gheorghiu, cu sprijinul căruia am organizat Atelierul Național de Folclor în 2020, și președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care ne-a asigurat, an de an, participarea prestigiosului Ansamblu Artistic Profesionist <Ciprian Porumbescu> Suceava”, a transmis Mihaela Bârsan.