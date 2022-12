Vineri, 2 Decembrie 2022 (13:11:16)

O casă a fost mistuită de un puternic incendiu pornit de la un scurtcircuit, joi seară, la Stulpicani, opt persoane, patru adulți și patru copii, rămânând fără acoperiș deasupra capului la început de iarnă.

Pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Gura Humorului și cei ai Detașamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrători ai SVSU Stulpicani, au intervenit cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Stulpicani. Alarma s-a dat joi, la ora 18.36.

La sosirea echipajelor ardea generalizat casa de locuit, cu pericol de propagare la o anexă și la locuința învecinată.

Incendiul a fost lichidat la ora 00:10.

Au ars acoperișul și mansarda casei pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, elemente textile, elemente de mobilier și aparatură electrocasnică. S-au degradat parterul locuinței pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați și alte bunuri din interior.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost de natură electrică (scurtcircuit), au concluzionat pompierii militari.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat anexa și locuința învecinată.

Având în vedere faptul că incendiile provocate de instalaţiile electrice au o pondere în totalul incendiilor cu pierderi materiale importante şi, în unele cazuri, şi cu pierderi de vieţi omeneşti, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina” al județului Suceava reaminteşte cetăţenilor măsurile ce trebuie respectate pentru preîntâmpinarea unor astfel de evenimente nedorite:



NU IMPROVIZAŢI!

- Nu utilizaţi aparatele electrice, cablurile electrice, prizele, întrupătoarele, dispozitivele de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;

- Nu folosiţi siguranţe fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat;

- Indiferent că este vorba despre reparaţia unui aparat electrocasnic, de prelungirea traseului unui cablu sau de montarea unei siguranţe, improvizaţiile reprezintă un pas sigur către incendiu: orice eroare de prindere sau de izolaţie poate crea un scurtcircuit sau o descărcare de curent.

La locuinţele particulare, cele mai afectate de incendii au fost podurile şi dormitoarele.

- Majoritatea acestora ca sursă de aprindere de natură electrică s-au produs ca urmare a defectelor apărute în exploatarea cablurilor, montării necorespunzătoare pe materiale combustibile sau a suprasarcinilor. Tot la capitolul improvizaţii se regăsesc şi reparaţiile efectuate de către o persoană neautorizată: fie că este vorba de un prieten priceput ori de un vecin bun la toate, diferenţa de tarif nu justifică pericolul la care vă expuneţi.



ATENŢIE LA APARATELE ELECTRICE SUB TENSIUNE!

Verificaţi periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi luaţi măsuri pentru înlocuirea acestora atunci când sunt uzate;

- Nu lăsaţi nesupravegheate aparate electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, radiator, reşou, lampă, televizor şi altele asemenea;

- Instalaţi şi utilizaţi aparatura electrocasnică respectând cu stricteţe indicaţiile producătorului ce sunt menţionate în prospectul produsului;

Dacă sesizaţi miros de plastic topit, deconectaţi aparatul de la sursa de curent. De cele mai multe ori, acest miros este produs de topirea corpului prizei sau a ştecărului. Treptat, arsura se va extinde pe conductorul de alimentare, acesta schimbându-şi culoarea până când se înnegreşte. Următorul punct va fi aparatul electric sau sistemul electric din perete. Incendiul este iminent.

Unele incendii se produc din cauza solicitării excesive a aparatelor electrice. Avertismentul vizează în mod special, electrocasnicele mari (frigider, reşou, televizor, maşina de spălat etc.).

Alocaţi fiecărui aparat câte o priză. În cazul în care uniţi mai multe aparate la o singură sursă, aceasta se poate încălzi, provocând în scurt timp, un incendiu.

- Deconectaţi consumatorii puternici de la sursa de curent electric atunci când plecaţi de acasă pentru câteva ore. În cazul în care folosiţi prelungitoare cu posibilitatea de stopare a alimentarii cu energie electrică, nu ezitaţi să deconectaţi consumatorii electrici de fiecare dată când petreceţi mai mult timp în afara casei.