Marţi, 25 Octombrie 2022 (12:13:04)

Un sucevean devenit celebru în sensul rău al cuvântului, trimis în judecată pentru 45 de fapte de înșelăciune, a ajuns în arest pentru comiterea a încă 11 fapte de înșelăciune, cu prejudiciu de 280.000 de lei, ultimele fiind fapte recente, din acest an. Modul de operare este identific, doar că a fost schimbat numele firmei. Este vorba de comenzi pentru livrarea și montarea de mobilier, rămase neonorate. Clienții au plătit sume mari, cel puțin de ordinul miilor de lei, unii chiar zeci de mii de lei, dar nu au mai văzut vreodată mobila asumată prin contract de Vlăduț Luchian.

Monitorul de Suceava a semnalat încă din luna mai a acestui an că același Luchian și-a deschis o nouă firmă iar pe numele său apar noi reclamații de înșelăciune.

• Percheziții și reținere în arest

Luni, 24 octombrie, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare două mandate de percheziție, la o locuință din Suceava și la sediul firmei din satul Dealu, comuna Zvoriștea, care aparține inculpatului.

Vlăduț Luchian este pus din nou pus sub acuzare pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune, în formă continuată - 11 fapte. Este vorba de fapte din lunile februarie și martie ale acestui an. Luchian este acuzat că, în calitate de administrator al S.C. ALLFORM GROUP S.R.L,. folosind ca mijloace frauduloase contracte de prestări servicii și facturi proforme pentru vânzarea/achiziția unor piese de mobilier, a indus în eroare un număr de 11 persoane vătămate, care i-au achitat pentru mobilier sume importante, rezultând un prejudiciu total de aproape 280.000 de lei. Așadar, o medie de prejudiciu de 25.000 de lei per persoană înșelată. Țepele au fost date prin intermediul unui site și a unei pagini de faceebok „mobilaexclusivista”, unde Luchian se prezenta drept producător naţional de mobilier din PAL şi MDF vopsit.

La percheziții s-au ridicat telefoane mobile, dispozitive electronice şi documente contabile.

• Sub control judiciar și arest la domiciliu

Vlăduț Luchian a fost reținut în arest și va fi prezentat instanței, cu propunere de arestare preventivă. Acesta se află sub control judiciar pentru faptele mai vechi de înșelăciune, dar și în arest la domiciliu, într-un dosar în care este acuzat de șantajarea unei minore.

• Judecat deja pentru un prejudiciu de peste 800.000 de lei

Luchian este judecat deja la Tribunalul Suceava sub acuzația că, în perioada mai 2017 – septembrie 2019, la diferite intervale de timp, a indus în eroare 45 de persoane vătămate cu ocazia încheierii şi executării unor contracte de prestări servicii, prezentându-le ca adevărate fapte mincinoase (înscrisuri întocmite în numele societății semnate de inculpat), acţiuni întreprinse de inculpat în scopul de a obţine pentru el un folos patrimonial injust în valoare totală de 828.900 de lei. Din păcate, ca în toate cazurile de acest gen, faptele de înșelăciune cu multe părți vătămate au anchete care decurg anevoios, urmate de procese la fel de lungi. În termeni mai puțini juridici, Luchian a încheiat contracte pentru livrarea de mobilă, a încasat banii, iar apoi, din varii motive, nu le-a mai onorat. Totul s-a făcut cu acte și asumat. Oamenii au fost amânați și purtați cu vorba până când s-au lăsat păgubași și s-au împpăcat cu ideea că au fost înșelați ori au depus plângeri penale și reclamații pe la Protecția Consumatorului.

În timp ce era judecat și plasat sub control judiciar, Vlad Luchian și-a deschis o nouă firmă (probabil printr-un intermediar, care ulterior l-a împuternicit pe el), SC Allform Group SRL, tot cu sediul în satul Dealu, comuna Zvoriștea, cu același obiect, livrarea și montarea de mobilier. Au început apoi să apară și noile plângeri.

• A achitat un avans de 6.800 de lei, apoi tot a fost amânat. Căutările pe Google l-au lămurit pe păgubit

Vă prezentăm mai jos cazul concret al unui păgubit. Din păcate, oamenii nu fac verificări minime asupra firmei și persoanei înainte de a încheia contracte și a vira bani.

Un exemplu în acest sens este un bărbat din județul Vâlcea, care a reclamat că în septembrie 2021 a încheiat un contract cu SC Allform Group SRL, cu sediul în comuna Zvoriștea, sat Dealu, având ca obiect livrarea și montarea de mobilier casnic, contra unei sume de 9.800 de lei. Termenul era de zece săptămâni, iar păgubitul a achitat suma de 6.800 de lei. ”Ulterior achitării avansului, numitul Luchian Vlăduț nu a îndeplinit contractul de prestări servicii, motiv pentru care l-am contactat de mai multe ori, amânându-mă de fiecare dată”, a precizat bărbatul din Vâlcea. Este exact tiparul faptelor pentru care este judecat Vlad Luchian. După ce a intrat la suspiciuni și a făcut câteva minime căutări pe Google, bărbatul avea să afle cine este Vlad Luchian. Din păcate, victimele nu se informează înainte de a semna un astfel de contract. Regula este valabilă în toate cazurile în care apelăm la serviciile unei firme, oricât de multe garanții verbale am primi. De altfel, ofertele care aparent sunt cele mai avantajoase sunt și cele mai periculoase. Se remarcă în mai toate cazurile prejudiciile mari și foarte mari.