Marţi, 25 Octombrie 2022 (12:21:58)

393 de artiști fotografi, din 45 de țări, cu 4.763 de fotografii au participat anul acesta la Salonul Internațional de Artă Fotografică „Bucovina - Mileniul III”. Evenimentul, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, se desfășoară sub înaltele patronaje ale ICS (Image Colleague Society) și GPU (Global Photographic Union). Secțiunile din acest an au fost „Open monochrome”, „Open color”, „Photojornalism” și „Nature”.



Muzeul Național al Bucovinei a transmis că participarea a fost numeroasă, peste media participărilor anilor precedenți (s-au înscris în competiție 393 de artiști fotografi, din 45 de țări, cu 4763 de fotografii). Jurizarea lucrărilor de artă fotografică a fost realizată în perioada 17 – 21 octombrie 2022. Juriul salonului a avut următoarea componență: dr. Teodor Radu Pantea – Oradea EFIAP/silver, EH.ISF, PSA***(CPID), PSA**(PPD), PSA**(PJ), Hon.ICS, F.ICS, Hon.EPI, M.E.UPHK, Ovi D. Pop – Oradea EFIAP /s, GPU Cr4, E AAFR, Ioan Scripciuc - Arad - EFIAP, EAAFR, MICS, MSAP, Hon FICS, Hon FAPU, Hon EICS/PSBP, Iurie Foca – Chișinău - Republica Moldova – AFIAP, drd. Ema Motrescu – Suceava - Domeniul Cinematografiei și Media, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj.



La secțiunea „Open monochrome” s-au înscris artiști fotografi cu 1390 de lucrări, la secțiunea „Open color” au fost 1455 de lucrări, la secțiunea „Photojornalism” – 962 de lucrări, iar la ultima secțiune, „Nature”, au fost 956 de fotografii.



Am mai aflat de la organizatori că cele mai bune fotografii au fost premiate cu 76 de medalii și mențiuni (12 medalii și 24 mențiuni ICS, respectiv 12 medalii și 24 mențiuni GPU), 4 medalii „Bukovina Gold” din partea Muzeului Național al Bucovinei, precum și cu placheta „Mihai Petru Ungureanu”, care a fost acordată pentru Best Author, în memoria celui care a fost promotorul Salonului Internațional de Artă Fotografică „Bucovina Mileniul III”. Deschiderea oficială a expoziției va avea loc la Muzeul de Istorie Suceava, în luna decembrie 2022.