Sâmbătă, 10 Septembrie 2022 (16:49:35)

Un echipaj de la Poliția municipiul Rădăuți a acționat, vineri noapte, în jurul orei 22.30, în urma unei sesizări venite de la un șofer care a anunțat că în comuna Dornești conducătorul unui Audi A 4 are un comportament agresiv în trafic, fiind posibil să fie băut. Echipajul s-a deplasat în zona indicată, având și legătura cu persoana apelantă, astfel că au putut repera relativ ușor mașina suspectă.

Autoturismul Audi A 4 a fost oprit pe DN 2K, în afara localității Volovăț, cel de la volan având direcția spre Marginea. Șoferul s-a conformat semnalelor acustice și luminoase ale autospecialei de poliție, oprind mașina. La volan era un tânăr în vârstă de 27 de ani, din Sucevița, care mirosea a alcool. În urma verificării cu etilotestul a rezultat concentrația de 0,82 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul municipal Rădăuți, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Verificarea bazei de date a indicat că tânărul în vârstă de 27 de ani are permisul de conducere suspendat. S-au constatat așadar două infracțiuni la regimul rutier, „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, cercetările urmând a fi continuate de polițiștii rutieri de la Rădăuți.

Tot vineri noapte, în jurul orei 23.30, polițiștii de la Solca au obținut o informație cu privire la faptul că în satul Clit, comuna Arbore, se află un autoturism ieșit în afara carosabilului iar conducătorul auto este băut. La fața locului a fost identificat un bărbat în vârstă de 54 de ani, care a recunoscut că a condus autoturism Renault Megane pe DN 2E, iar în satul Clit a pierdut controlul asupra mașinii și a ieșit în decor. Și în acest caz starea de ebrietate a fost evidentă iar etilotestul a indicat ulterior concentrația de 1,09 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.

Șoferul pericol public a fost condus la Spitalul municipal Rădăuți, unde i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea gradului de alcoolemie în sânge.

În acest caz, șoferul nu a realizat ”dubla”, având permis de conducere.