Miercuri, 7 Septembrie 2022 (14:40:51)

Criteriile de prioritizare a lucrărilor de reparare a trotuarelor din municipiul Suceava sunt greu de ghicit, dacă avem în vedere că între două unități de învățământ mari, Colegiul Tehnic „Samoil Isopescu” și Școala Gimnazială nr.1, reabilitarea a început concomitent cu începerea anului școlar. La traficul pietonal crescut de reluarea cursurilor se adaugă faptul că strada respectivă este una îngustă, cu sens unic și cu mașini parcate pe ambele părți, ceea ce face circulația aproape imposibilă, atât pentru pietoni, cât și pentru autovehicule.

Întrebat în legătură cu această situație, primarul Ion Lungu a declarat, miercuri, în conferință de presă, că într-adevăr lucrările trebuiau corelate cu începerea anului școlar și efectuate în avans. „Știu că era logic să o facem înainte de începerea școlii, dar problema este forța de muncă. Societățile care asfaltează nu au forță de muncă. Acolo au terminat strada Tudor Vladimirescu și au plecat. Acum au terminat în altă parte și i-am luat cu arcanul și i-am pus să repare și străduța asta. Avem licitații mari și nu se prezintă nimeni la ele pentru că nu este forță de muncă. Conjugat cu ceea ce se întâmplă pe piață, că valoarea unui deviz pe care îl faci azi mâine nu mai este valabil, se ajunge ca firmele să nu mai vină la licitații. Sunt probleme foarte, foarte mari”, a afirmat primarul.

Acesta a spus că asocierea celor trei firme care a câștigat licitația de reparații străzi în municipiul Suceava nu respectă strategia de asfaltări a primărie și, deși administrația locală nu are un leu datorii la constructori, lucrările se derulează cu dificultate, iar programul de asfaltări este „cea mai mare nerealizare din acest an a primăriei”. „Fiecare dintre cele trei firme are câte o porțiune. Nu merg după strategia noastră pentru câ aceste firme au lucrări și la Suceava și la Câmpulung și mai știu eu unde. Stau o săptămână aici, o săptămână acolo, despre asta este vorba. Ne chinuim cu biciul și cu zăhărelul pentru că altă soluție nu avem. Problema de bază este lipsa forței de muncă”, a afirmat primarul Ion Lungu.

În programul de asfaltare din acest an au fost incluse 50 de străzi, suma alocată pentru lucrări fiind de 10 milioane de lei. Tarifele cu care s-a câștigat licitația acoperă costurile lucrărilor executate, dar cu toate acestea ritmul este mult sub cel așteptat atât de suceveni, cât și de administrația locală.