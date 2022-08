Marţi, 16 August 2022 (16:11:24)

Asociația „Rădăuțiul civic” a donat produse alimentare în valoare de aproximativ 15.000 de lei Asociației Filantropice ”Sf. Voievozi Mihail și Gavril”, centru și cantină socială care are în grijă 12 copii și care oferă masă zilnică altor 150 de copii cu probleme financiare din Vatra Dornei, dar și pentru 60 de adulți.

Reacția celor din asociație a venit după ce reporterii de la Monitorul de Suceava au prezentat pe larg eforturile surorilor Iulia Negrea și Camelia Zetu, cele care coordonează și se ocupă de bunul mers al Casei Vladimir, sediul Asociației Filantropice.

„Am văzut articolul din Monitorul de Suceava despre efortul doamnei Negrea de la Vatra Dornei de a asigura masa pentru cei 200 de copii și adulți pe care-i are în grijă și am răspuns acestui strigăt de ajutor, cu atât mai mult cu cât donațiile s-au redus mult de la începutul crizei generate de război. Am considerat că avem și noi, ca ONG, o responsabilitate de a-i sprijini pe cei care fac bine în jurul lor, atât cât ne stă în putere”, a arătat Luca Ciubotaru, președintele Asociației ”Rădăuțiul civic”.

Casa Vladimir are două licențe de funcționare. Una este pentru ”Centru de tip familial preot Mihai Negrea” pentru 12 persoane, iar cealaltă este pentru cantina socială, care oferă prânzul cald zilnic pentru un număr de peste 200 de copii și adulți. Este poate cea mai mare acțiune de sprijin a celor în suferință care există în bazinul Dornelor, iar munca de aici vine mereu cu noi provocări. În afara mesei calde care li se oferă celor peste 200 de copii și adulți, o dată pe lună se oferă jucării, rechizite și îmbrăcăminte, dar și pachete cu alimente și produse de igienă.