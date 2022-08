Cupa Nikodemus la minifotbal, la start

Marţi, 16 August 2022 (13:21:58)

Ediția a XXIV-a a Cupei Nikodemus la minifotbal debutează astăzi după-amiază, pe terenul cu suprafață artificială de joc de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din municipiul Rădăuți. La startul ediției din acest an s-au prezentat 16 echipe care au fost repartizate în patru grupe: Grupa A – Bucovina Bădeuți, Viitorul Măneuți, AS Marginea, Dream Team Rădăuți; Grupa B – Bucovina Vicov, CSS Juniorul Rădăuți, Juniorii Bucovina Voitinel, Auto Zyp Burla; Grupa C – Juventus Costișa, Juniorii Măneuți, Cenizia Rădăuți, House Design Rustic Rădăuți; Grupa D – Mihu Acoperișuri Suceava, Roener Măneuți, Progresul Șerbăuți, Bucovina Frătăuții-Noi. Competiția se va desfășura pe parcursul a două săptămâni, finala urmând să se desfășoare sâmbătă, 27 august. Organizatorul competiției, Costel Babiuc, a declarat: „Chiar dacă în anii trecuți, mă refer la 2020 și 2021, nu s-a desfășurat campionatul de la Rădăuți, sunt sigur că și ediția a XXIV-a va aduce meciuri la fel de dinamice și de spectaculoase ca și până acum. Cu siguranță publicul rădăuțean va aprecia meciurile și cred că la fel ca și până acum pe teren se va juca în limitele regulamentului și ale fairplay-ului”.

Pentru marți 16 august sunt programate meciurile: de la orele 16.00., Viitorul Măneuți-AS Marginea, de la 17.00. Bucovina Bădeuți-Bucovina Team Rădăuți, iar de la 18.00. CS Juniorul Rădăuți – Juniorii Bucovina.