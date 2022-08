Miercuri, 10 August 2022 (10:36:33)

Primăria comunei Ipotești a implementat sistemul de plăți online. Acesta poate fi utilizat de toate persoanele fizice și juridice, care trebuie să intre pe site-ul instituției, respectiv www.primariaipotesti.ro, iar acolo trebuie să urmeze pașii din aplicația ”plăți online” pentru a nu mai pierde astfel timpul cu deplasarea la sediul administrației locale din Ipotești. Dumitru Gulei, primarul comunei Ipotești, a precizat că un astfel de sistem de plată este unul care se pliază pe cerințele actuale și în acest fel a venit în întâmpinarea cerințelor locuitorilor, atât persoane fizice, cât și juridice.

Sistemul, creat de firma Your Consulting, permite crearea de conturi online cu user și parolă pe platforma YOURPAY.RO, pentru fiecare persoană fizică sau juridică ce deține ROL fiscal sau ROL agricol pe raza fiecărui UAT, unde se pot verifica încasările de taxe și impozite, cât și evidența bunurilor fiecărui contribuabil direct de pe telefonul mobil. Oamenii au posibilitatea de a descărca direct din contul creat PDF-uri cu copii după chitanțele plătite sau patrimoniul fiecărui contribuabil (clădiri, curți, intravilan, extravilan, autoturisme, taxe, amenzi etc). Sistemul permite efectuarea de plați onlinea impozitelor și taxelor, cât și a amenzilor de către contribuabili fără înregistrarea obligatorie pe „Ghișeul.ro” a instituției, prin simpla accesare a platformei YOURPAY.RO, unde fiecare contribuabil poate interoga baza de date prin introducerea CNP-ului aferent rolului fiscal, cu respectarea prevederilor privind datele cu caracter personal, și poate achita cu ajutorul unui CARD bancar valid atât impozitele și taxele evidențiate în rolul fiscal, cât și a oricărui tip de taxe fără debit (taxă judiciară, taxă închiriere sala sport, taxă certificate etc). De asemenea, este posibilă încasarea în teren la sediul contribuabilului a impozitelor și taxelor locale de către casieri (este necesară doar o tabletă sau telefon inteligent cu conexiune la internet și o imprimantă portabilă).Sistemul mai permite înregistrarea online a oricărui tip de cerere (urbanism, registru agricol, taxe și impozite, relații cu publicul) direct pe platforma EDIGITALIZARE.RO unde după înregistrare se va primi pe email cu număr de solicitare și se va putea verifica statusul cererii, scurtând astfel timpii de așteptare și aglomerarea la sediul primăriei.Tot prin acest sistem există posibilitatea de a face o programare online pe platforma EDIGITALIZARE.RO pentru audiență la conducătorul instituției sau alt departament cu verificarea disponibilității orei aferente.